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Вчера мы предлагали нашим читателям скачать стабильную прошивку для 33 актуальных аппаратов Xiaomi. Она построена на новых образах MIUI 12.5 и доступна инсайдерам, которые отлавливают там различные ошибки. Стоит понимать, что список относительно небольшой, а многие просто не понимают, есть ли их смартфон в числе тех, что претендуют на MIUI 12.5. Кто-то даже начал полагать, что для его гаджета срок официальной поддержки завершён. Именно по этой причине сегодня у нас полуофициальный перечень, созданный инсайдерами. Важно понимать, что данные берутся не с потолка. Обычно Xiaomi выпускает закрытую прошивку, что позволяет сделать выводы о том, что в ближайшее время данный телефон получит стабилку по воздуху.

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Точных сроков по-прежнему нет, а для многих аппаратов наиболее вероятным временем выхода значится 2 квартал текущего года. Учитывая, что осталось всего полтора месяца, китайцам придётся изрядно попотеть, ведь всего в списке значится 59 телефонов. Учтите, что здесь нет ни одного смартфона суббренда Poco, а значит реальный перечень кандидатов куда больше.

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Инсайдеры указывают, что почти все телефоны получат новую прошивку на основе последней версии ОС Android 11, но есть и исключения. Так, нам ничего не известно о подготовке новой ОС для Redmi Note 7 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Остальные должны получить Android 11, но это не значит, что так и будет, ведь часто Xiaomi преподносит своим фанатам неприятные сюрпризы. Известно, что на данный момент только Mi 11 получил стабильный релиз MIUI 12.5 в Европе, ну а в РФ пока ни один девайс ничем подобным похвастать не может.

Redmi Note 10S Redmi Note 7 Redmi Note 8 Pro Redmi K40 Redmi K30 Mi CC9e Redmi K30 Pro 5G Mi 10 Mi 10 Pro Redmi Note 10 Pro Redmi K20 Pro Mi 10 Lite Mi 8 Mi 9Т Pro Mi 9 SE Redmi Note 9 4G Mi 11 Redmi Note 7 Pro Mi 11 Pro Redmi 10X 5G Redmi K30 Ultra Mi Mix 2S Mi 9Т Redmi K30 5G Mi 11 Lite 5G Redmi Note 9T Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Pro Mi 10T Mi CC9 Meitu Edition Redmi Note 8T Redmi K20 Mi 9 Mi Note 10 Lite Redmi Note 8 Redmi K40 Pro Redmi Note 9S Redmi 10X Pro 5G Redmi Note 9 Pro 5G Redmi 9 Mi 10 Ultra Mi 8 Explorer Edition Redmi K30i 5G Mi 10T Pro Mi 11 Ultra Mi 10S Redmi 9T Mi Note 10 Mi 9 Lite Mi 10T Lite Redmi K30 Racing Mi 10 Youth Edition Mi CC9 Pro Mi Mix 3 Mi Note 10 Pro Mi CC9 Redmi K30S Ultra Mi 9 Pro 5G