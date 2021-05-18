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59 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 во 2 квартале 2021 года

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Вчера мы предлагали нашим читателям скачать стабильную прошивку для 33 актуальных аппаратов Xiaomi. Она построена на новых образах MIUI 12.5 и доступна инсайдерам, которые отлавливают там различные ошибки. Стоит понимать, что список относительно небольшой, а многие просто не понимают, есть ли их смартфон в числе тех, что претендуют на MIUI 12.5. Кто-то даже начал полагать, что для его гаджета срок официальной поддержки завершён. Именно по этой причине сегодня у нас полуофициальный перечень, созданный инсайдерами. Важно понимать, что данные берутся не с потолка. Обычно Xiaomi выпускает закрытую прошивку, что позволяет сделать выводы о том, что в ближайшее время данный телефон получит стабилку по воздуху.

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Точных сроков по-прежнему нет, а для многих аппаратов наиболее вероятным временем выхода значится 2 квартал текущего года. Учитывая, что осталось всего полтора месяца, китайцам придётся изрядно попотеть, ведь всего в списке значится 59 телефонов. Учтите, что здесь нет ни одного смартфона суббренда Poco, а значит реальный перечень кандидатов куда больше.

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Инсайдеры указывают, что почти все телефоны получат новую прошивку на основе последней версии ОС Android 11, но есть и исключения. Так, нам ничего не известно о подготовке новой ОС для Redmi Note 7 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Остальные должны получить Android 11, но это не значит, что так и будет, ведь часто Xiaomi преподносит своим фанатам неприятные сюрпризы. Известно, что на данный момент только Mi 11 получил стабильный релиз MIUI 12.5 в Европе, ну а в РФ пока ни один девайс ничем подобным похвастать не может.

  1. Redmi Note 10S
  2. Redmi Note 7
  3. Redmi Note 8 Pro
  4. Redmi K40
  5. Redmi K30
  6. Mi CC9e
  7. Redmi K30 Pro 5G
  8. Mi 10
  9. Mi 10 Pro
  10. Redmi Note 10 Pro
  11. Redmi K20 Pro
  12. Mi 10 Lite
  13. Mi 8
  14. Mi 9Т Pro
  15. Mi 9 SE
  16. Redmi Note 9 4G
  17. Mi 11
  18. Redmi Note 7 Pro
  19. Mi 11 Pro
  20. Redmi 10X 5G
  21. Redmi K30 Ultra
  22. Mi Mix 2S
  23. Mi 9Т
  24. Redmi K30 5G
  25. Mi 11 Lite 5G
  26. Redmi Note 9T
  27. Redmi Note 10 Pro Max
  28. Redmi Note 9 5G
  29. Redmi Note 9 Pro
  30. Mi 10T
  31. Mi CC9 Meitu Edition
  32. Redmi Note 8T
  33. Redmi K20
  34. Mi 9
  35. Mi Note 10 Lite
  36. Redmi Note 8
  37. Redmi K40 Pro
  38. Redmi Note 9S
  39. Redmi 10X Pro 5G
  40. Redmi Note 9 Pro 5G
  41. Redmi 9
  42. Mi 10 Ultra
  43. Mi 8 Explorer Edition
  44. Redmi K30i 5G
  45. Mi 10T Pro
  46. Mi 11 Ultra
  47. Mi 10S
  48. Redmi 9T
  49. Mi Note 10
  50. Mi 9 Lite
  51. Mi 10T Lite
  52. Redmi K30 Racing
  53. Mi 10 Youth Edition
  54. Mi CC9 Pro
  55. Mi Mix 3
  56. Mi Note 10 Pro
  57. Mi CC9
  58. Redmi K30S Ultra
  59. Mi 9 Pro 5G
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