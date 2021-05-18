59 смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 12.5 во 2 квартале 2021 года
Вчера мы предлагали нашим читателям скачать стабильную прошивку для 33 актуальных аппаратов Xiaomi. Она построена на новых образах MIUI 12.5 и доступна инсайдерам, которые отлавливают там различные ошибки. Стоит понимать, что список относительно небольшой, а многие просто не понимают, есть ли их смартфон в числе тех, что претендуют на MIUI 12.5. Кто-то даже начал полагать, что для его гаджета срок официальной поддержки завершён. Именно по этой причине сегодня у нас полуофициальный перечень, созданный инсайдерами. Важно понимать, что данные берутся не с потолка. Обычно Xiaomi выпускает закрытую прошивку, что позволяет сделать выводы о том, что в ближайшее время данный телефон получит стабилку по воздуху.
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Точных сроков по-прежнему нет, а для многих аппаратов наиболее вероятным временем выхода значится 2 квартал текущего года. Учитывая, что осталось всего полтора месяца, китайцам придётся изрядно попотеть, ведь всего в списке значится 59 телефонов. Учтите, что здесь нет ни одного смартфона суббренда Poco, а значит реальный перечень кандидатов куда больше.
Инсайдеры указывают, что почти все телефоны получат новую прошивку на основе последней версии ОС Android 11, но есть и исключения. Так, нам ничего не известно о подготовке новой ОС для Redmi Note 7 Pro, Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Остальные должны получить Android 11, но это не значит, что так и будет, ведь часто Xiaomi преподносит своим фанатам неприятные сюрпризы. Известно, что на данный момент только Mi 11 получил стабильный релиз MIUI 12.5 в Европе, ну а в РФ пока ни один девайс ничем подобным похвастать не может.
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 7
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30
- Mi CC9e
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K20 Pro
- Mi 10 Lite
- Mi 8
- Mi 9Т Pro
- Mi 9 SE
- Redmi Note 9 4G
- Mi 11
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 11 Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi K30 Ultra
- Mi Mix 2S
- Mi 9Т
- Redmi K30 5G
- Mi 11 Lite 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 10 Pro Max
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9 Pro
- Mi 10T
- Mi CC9 Meitu Edition
- Redmi Note 8T
- Redmi K20
- Mi 9
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 8
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi 9
- Mi 10 Ultra
- Mi 8 Explorer Edition
- Redmi K30i 5G
- Mi 10T Pro
- Mi 11 Ultra
- Mi 10S
- Redmi 9T
- Mi Note 10
- Mi 9 Lite
- Mi 10T Lite
- Redmi K30 Racing
- Mi 10 Youth Edition
- Mi CC9 Pro
- Mi Mix 3
- Mi Note 10 Pro
- Mi CC9
- Redmi K30S Ultra
- Mi 9 Pro 5G
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