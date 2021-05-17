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На календаре 17 мая, а значит уже скоро должно стартовать обновление для смартфонов Xiaomi 2 волны. Ранее предполагалось, что это будут исключительно флагманы 2020 и 2021 годов, но включение Mi 9 SE в число участников 1 волны спутало инсайдерам все карты. Это значит, что несмотря на ранние заявления и ожидания пользователей, список может кардинально изменится, а сюрпризы не исключены. Если говорить предметно, то вторая волна представлена линейками Redmi K30 и Redmi K40, а также флагманами серии Mi 10. Скорее всего, в их число войдёт и серия Mi 11, поскольку она сегодня в приоритете у китайской компании. Не исключён выход MIUI 12.5 для всей серии Redmi Note 9, либо только для наиболее заряженного представителя с приставкой «Pro».

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Ожидается, что все эти аппараты получат новую прошивку уже на базе последней операционной системы Android 11, которая находится на финальном этапе тестирования. Возвращаясь к срокам, отметим, что официальный запуск в Китае стартует к концу мая, ну а представителям других регионов волноваться пока не стоит. На данный момент можно констатировать, что Xiaomi не выполнила своих обещаний, ведь 1 волна прошла только в Китае, в то время как остальные пока сидят на старой MIUI 12.

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Если у вас уже терпение подходит к концу, то нет ничего проще, чем скачать прошивку в ручном режиме, а после установить её на один из поддерживаемых смартфонов. Сегодня мы предлагаем список из 33 телефонов, которые уже получили стабильную MIUI 12.5. Ожидаемо, что речь идёт о Китайской версии, поэтому вам придётся вооружиться знаниями английского, который по умолчанию присутствует в базовой версии прошивки.

Мы не размещаем ссылок в основном материале. В самом конце будет ссылка на источник, где есть возможность не только скачать прошивку, но и получить исчерпывающие сведения о том, как её установить. Учтите, что всё это вы делаете на свой страх и риск, а шанс получить вместо смартфона кирпич не так уж и мал. Отнеситесь к этой информации со всей серьёзностью. Источник.

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