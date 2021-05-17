Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12.5 на 33 актуальных смартфона 2020-2021 года

Ищите свой смартфон в списке и скачивайте новую прошивку
[ ] для раздела Блоги
+
65% скидки в Ситилинке, смотри
1Tb HDD на распродаже в Регарде
2Tb Toshiba дешево в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

На календаре 17 мая, а значит уже скоро должно стартовать обновление для смартфонов Xiaomi 2 волны. Ранее предполагалось, что это будут исключительно флагманы 2020 и 2021 годов, но включение Mi 9 SE в число участников 1 волны спутало инсайдерам все карты. Это значит, что несмотря на ранние заявления и ожидания пользователей, список может кардинально изменится, а сюрпризы не исключены. Если говорить предметно, то вторая волна представлена линейками Redmi K30 и Redmi K40, а также флагманами серии Mi 10. Скорее всего, в их число войдёт и серия Mi 11, поскольку она сегодня в приоритете у китайской компании. Не исключён выход MIUI 12.5 для всей серии Redmi Note 9, либо только для наиболее заряженного представителя с приставкой «Pro».

реклама

Ожидается, что все эти аппараты получат новую прошивку уже на базе последней операционной системы Android 11, которая находится на финальном этапе тестирования. Возвращаясь к срокам, отметим, что официальный запуск в Китае стартует к концу мая, ну а представителям других регионов волноваться пока не стоит. На данный момент можно констатировать, что Xiaomi не выполнила своих обещаний, ведь 1 волна прошла только в Китае, в то время как остальные пока сидят на старой MIUI 12.

анонсы и реклама
75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь
Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку
240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

Если у вас уже терпение подходит к концу, то нет ничего проще, чем скачать прошивку в ручном режиме, а после установить её на один из поддерживаемых смартфонов. Сегодня мы предлагаем список из 33 телефонов, которые уже получили стабильную MIUI 12.5. Ожидаемо, что речь идёт о Китайской версии, поэтому вам придётся вооружиться знаниями английского, который по умолчанию присутствует в базовой версии прошивки. 

Мы не размещаем ссылок в основном материале. В самом конце будет ссылка на источник, где есть возможность не только скачать прошивку, но и получить исчерпывающие сведения о том, как её установить. Учтите, что всё это вы делаете на свой страх и риск, а шанс получить вместо смартфона кирпич не так уж и мал. Отнеситесь к этой информации со всей серьёзностью. Источник

  1. Redmi Note 9 5G [China]
  2. Redmi Note 8
  3. Mi 9
  4. Mi 9 Lite/Mi CC9
  5. Redmi K20
  6. Redmi Note 9 Pro 5G
  7. Mi CC9 Pro
  8. Redmi K40 Pro
  9. Mi 10 Youth Edition
  10. Redmi K30 5G
  11. Mi Note 10
  12. Redmi K30 Ultra
  13. Mi CC9 Meitu Edition
  14. Mi 10i
  15. Redmi K30 4G
  16. Redmi 10X Pro
  17. Mi 9T
  18. Xiaomi Mi 10T Lite
  19. Mi 9 SE
  20. Redmi Note 9T
  21. Mi 10S
  22. Mi 9 Pro 5G
  23. Redmi K20 Pro
  24. Mi 10T
  25. Redmi K30S
  26. Xiaomi Mi 11
  27. Mi 10 Lite Zoom
  28. Mi 9T Pro
  29. POCO X2
  30. Redmi K30i 5G
  31. Redmi 10X 5G
  32. Redmi Note 8 Pro
  33. Mi 11 Lite 5G
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
55
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 ADATA XPG Spectrix D50 RGB (AX4U360038G18A-DW50) объемом 16 Гбайт
11
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
14
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
44
Wolfenstein Youngblood: тестирование четырех поколений видеокарт
6
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 3700Х & GeForce RTX 2070 Super
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
21
Wolfenstein Youngblood: тестирование актуальных видеокарт
67

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
10 мая 2021 21
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
3 мая 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090
12 мая 2021 44
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 55
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 76
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi может вернуть свой популярный Redmi Note 8
5
Стало известно, откуда у Виталика Бутерина $13 миллиардов и зачем он обрушил курс Shiba Inu
33
Обрушение SHIBA INU и коррекция рынка криптовалют привели к падению доходов майнеров Ethereum на 50%
52
Майнеры Chia Coin уже скупили накопителей общим объёмом в 10 эксабайт
88
Выясняем, что купить, когда все видеокарты разобрали майнеры – лучшие GPU на вторичке от Benchmark
54
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
82
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8 Pro и ещё 20 смартфонов получат стабильную MIUI 12.5 до конца мая
+
Casio представила самые доступные часы G-SHOCK с функциями фитнес-трекера
+
Sony проведёт финальную раздачу в рамках инициативы Play at Home
3
Власти США получили право конфисковывать криптовалюту с цифровых кошельков на биржах
59
29 смартфонов Huawei и Honor получили новую операционную систему HarmonyOS 2.0
6
Покупателям процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения придётся приобрести новый блок питания
34
Илон Маск может иметь финансовую заинтересованность в пиаре криптовалюты Догикоин
11
Corsair знакомит пользователей с DDR5 в новой брошюре и предвещает 512 ГБ памяти в настольных ПК
50
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
27
Добыча Эфириума на видеокартах уже в июле может стать убыточной – EIP-1559 снизит комиссии в 2 раза
45
Последнее обновление Windows 10 вызывает проблемы со звуком
15
Большое обновление Sun Valley для Windows 10 изменит принцип доступа к стандартным приложениям
8
Новая подписка в Call of Duty: Warzone будет стоить 99 долларов
12
GSC Game World выложили скриншот по S.T.A.L.K.E.R. 2 и сообщили о новой программе сотрудничества
7

Популярные статьи

Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
55
10 игр-хитов старше 10 лет с отличной графикой, неплохо выглядящих в 2021 году
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe Kingston A2000 объёмом 250 Гб
48
Breathedge: тестирование актуальных видеокарт
11
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 2
2

Сейчас обсуждают

Keltis
00:58
Для мелких СММ в помощь. Крупные юзают платные сторонние сервисы для постинга, а мелким по старинке, на РС пост, через емейл на телефон, с телефона пост.
Пользователям Instagram наконец-то разрешат оформлять публикации с помощью ПК
ахахах
00:56
как пила график выглядит-это провал
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
Keltis
00:56
Чем дальше от МЕ1 тем меньше я ее проходил, много раз проходил МЕ2 и еще больше МЕ3, хотя было лет 6 назад и трилогию прошел. Так вот, это будет хороший повод повторить полное прохождение от начала.
Mass Effect Legendary Edition установила рекорд «онлайна» в Steam среди всех премиум-игр EA
Александр Павлов
00:55
Автор дилетант
Выясняем, как ускорить добычу Chia Coin и какие комплектующие выбрать для начала майнинга
OverLD
00:53
Лучше заглянуть на местный форум, там и подсказать и показать могут.
Игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti уже в России
ахахах
00:53
в дно стучит курс,а карты эти ещё и ненужны с ферм
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
ахахах
00:51
это провал с госдолгами
Неожиданное падение цены Эфириума привело к рекордному снижению доходов майнеров на 250% за сутки
Slaverok
00:51
Че за игры прошлого века в тестах ?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
zoog
00:48
Хитлер тоже так говорил, и где он сейчас?
Дорогой юмор: Стоимость акций Tesla уменьшилась на 20 миллиардов из-за шутки Илона Маска
Alex-IT
00:47
Для её производительности это немного многовато. Хотя сама карточка отличная за свои деньги, особенно после снижения цен на Радеоны в прошлом году.
Неприятные сюрпризы от видеокарты после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем