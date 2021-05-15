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В последние годы борьба за экологию стала лейтмотивом для многих европейских политиков, а также лидеров азиатских стран. Производится всё больше солнечных панелей, устанавливаются ветряные электростанции, а попытки снизить углеродный след предпринимаются по всему миру. Стоит отметить, что 90% от всех этих выбросов генерирует океанский планктон, но это не антропогенный фактор, а поэтому человечество пытается снизить собственное влияния на природу. Очевидно, что первыми под ударом оказались производители автомобилей, хотя больше половины наших выбросов – это животноводство. Но так как кушать хотят все, то решили начать именно с машин.

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Крупные западные корпорации по большей части обозначили свою приверженность переходу на электрокары, а значит уже к концу текущего десятилетия мы станем свидетелями отказа от бензиновых автомобилей. Как сообщают эксперты Fast Technology, в ближайшие годы говорить о массовом исходе с ископаемого топлива не приходится. Дело в том, что во главе угла стоит цена электрокаров. К примеру, средняя стоимость бензинового автомобиля в 2020 году составила 18 600 евро, в то время как электрическая версия равнялась 33 300 евро. Как видите, разница почти в 2 раза расставляет свои приоритеты.

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Как ожидается, перелом случится в 2026 году, когда средняя цена автомобиля на электричестве составит 19 000 евро, и только в 2030 году опустится до 16 400 евро, впервые оказавшись ниже машин на ископаемом топливе. Стоит отметить, что в данном случае речь обо всех производителях, в то время как некоторые компании в Китае уже в 2024 году будут предлагать электрокары дешевле бензиновых собратьев.

Есть мнение, что драйвером снижения средней цены на электрические автомобили может стать внедрение твердотельных аккумуляторов. Сегодня их разрабатывает несколько компаний, включая Toyota. Специалисты Fast Technology отмечают, что есть и другие перспективные технологии, но многие из них находятся на начальной стадии. Это значит только одно: даже несмотря на высокую эффективность они могут оказаться слишком дорогостоящими. Либо при относительно низкой цене они вполне могут стать не такими эффективными, как традиционные литий-ионные топливные элементы.