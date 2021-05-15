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История человечества пронизана начинаниями, которые были призваны обеспечить свободу и равенство, но вместо этого создавали условия для угнетения и неравенства. В какой-то момент инициатива принималась на уровне государства, а после в дело вступала бюрократическая машина, которая медленно убивала свободы, что приводило к целому ряду ограничений на законодательном уровне. Одним словом, государство всегда старается себя обезопасить, ведь иначе граждане получат достаточное количество времени на обдумывание своего положения. Но куда хуже, если у граждан появится экономическая возможность выбирать. Мало ли, вдруг холопы решат, что они не хотят жить в стране, где законы направлены на обогащение олигархов и политиков.

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Биткоин задумывался как средство децентрализации. Сатоши мечтал о том, что вы сможете приехать в любую страну и не только расплатится за услуги, но и снять нужную сумму, распоряжаясь заработанными деньгами по своему усмотрению. Любопытно, но ведь мы с вами фактически не имеем прав на заработанные нами деньги. Каждая покупка облагается дополнительным налогом, при выезде из страны нужно декларировать количество наличных, а крупные траты проверяются с особым пристрастием. Что же, судя по всему, мечте основателя Биткоина сбыться не суждено.

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Всё началось с крупных бирж, которые начали требовать подтверждение личности. Вы обязаны предоставить паспорт или водительские права определённого образца, а после ещё и сфотографироваться с ними в режиме реального времени. У вас потребуют точный адрес и телефон, а также многие другие конфиденциальные данные. И всё это только для того, чтобы вы могли купить криптовалюту на заработанные в реальном мире деньги. Ваши деньги, которые у вас могут конфисковать, если заметят подозрительную активность.

При этом нам обещали, что сведения не попадут к государственным структурам, ведь биржа хранит тайну вашей личности. Что же, новые законы всё меняют. Вначале в США обязали биржи раскрыть данные обо всех держателях. Как сообщается, примеру Америки последуют и другие. Так, правительство Аргентины обязало биржи раскрыть все данные о накоплениях и транзакциях в криптовалюте всех граждан страны. Точно такая же ситуация в Индонезии, где будет введён контроль за цифровыми деньгами, с которых придётся платить налоги.

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На сладкое: налоговая США будет не только мониторить счета граждан в криптовалюте на биржах, но и разрешила себе конфисковывать все средства или часть, в счёт уплаты тех или иных штрафов и налогов. А вы ещё верите в чудеса?