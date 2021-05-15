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Компьютерный рынок формировался много лет. Вначале сборкой ПК занимались энтузиасты, которые сами паяли схемы, находили нужные платы, а стандарты существовали только в их головах и разнились от одной линейки продуктов к другой. Со временем выпуск тех или иных комплектующих на себя взяли другие компании, часть из которых превратилась в настоящих монстров, выпускающих всё: от материнских плат и видеокарт, до блоков питания и отдельных копеечных конденсаторов. При этом такой подход потребовал стандартизации производства, а значит каждый участник рынка должен ориентироваться на остальных.

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В 2021 году нас ждёт переход на оперативную памяти DDR5. Рынок шёл к этому несколько лет, а производители материнских плат уже давно получили комплекты новых процессоров и ОЗУ. Точно такая же ситуация и с теми, кто выпускает оперативку, ведь без материнской платы, её просто некуда поставить. Поскольку первой процессоры с поддержкой DDR5 выпустит Intel, именно эта компания пытается продавить несколько наиболее выгодных для себя инициатив. Но на этот раз они не касаются памяти.

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Дело в том, что синие хотят принудить производителей материнских плат перейти на процессорный разъём ATX12VO. Он кардинально отличается от существующего 24-контактного и требует от производителей материнских плат значительных усилий и повышения конечной цены продукта, поскольку потребуется дополнительное преобразование напряжения. Конструкция материнской платы непременно усложнится, что в краткосрочной перспективе может привести к снижению спроса на новые продукты.

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24-контактный – слева и 10-контактный – справа.

Сообщается, что Intel также оказывает давление на крупных производителей блоков питания, вынуждая из перейти на 10-контакнтый разъём питания. Якобы, такой шаг приведёт к повышению общей эффективности распределения мощности, но мало влияет на энергоэффективность. Очевидно, у синих свои резоны, вот только договориться сразу со всеми не так уж и просто. Скорее всего, в будущем случится плавный переход на ATX12VO. Это значит, что производители блоков питания выпустят несколько линеек, которые будут сразу же вооружены 10-контакнтым разъёмом, но какое-то время он не станет массовым. Точно такая же ситуация и с материнскими платами. Есть смысл выпустить такой разъём на флагманской линейке, так как она и без того слишком дорогая и лишние 50 долларов там не сыграют никакой роли. Ожидается, что информация о том, удалось ли Intel склонить производителей на свою сторону, станет известна ближе к осени.