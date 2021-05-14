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Больше года AMD намекала на скорый выход видеокарт серии Big Navi. Нам обещали огромный прорыв за счёт использования новой архитектуры RDNA2. Стоит отметить, что последнее обещание было выполнено, ведь новая Radeon RX 6900 способна бороться на равных с более дорогой GeForce RTX 3090. Ну а Radeon RX 6800 ХТ может дать фору GeForce RTX 3080, хотя при активации трассировки лучей пока пасует. К сожалению, оценить реальную производительность видеокарт сегодня можно только по картинкам в интернете, ведь поставки оказались незначительными, а большинство геймеров не имеет возможности переплачивать тройную стоимость за право обладания игровой картой.

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Что любопытно, AMD решила дать каждому графическому чипу отдельное название. Так, Navi 21 – это Sienna Cichlid (в переводе, цихлида), Navi 22 – Navy Flounder (камбала), а Navi 23 – Dimgrey Cavefish (пещерная рыбка). Столь необычный подход к названиям мало афишируется в прессе, хоты выглядит действительно любопытно. Что же, появились сведения о том, что AMD планирует выпустить ещё одного представителя семейства рыбных под названием Beige Goby, что переводится как бежевый бычок. Да, это те самые маленькие рыбки, которые повсеместно встречаются в реках и клюют на пустой крючок.

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Ожидается, что это будет сильно урезанная версия среднебюджетной Radeon RX 6600, которая получит в два раза меньше ядер и всего 16 Мб Infinity Cache. Для сравнения, у RX 6600 этот показатель зафиксирован на отметке 64 Мб, что далеко не рекорд. Не впечатляет также и 64-битная шина, которая вместе с 4 Гб видеопамяти сделает из видеокарты Radeon RX 6400 системную затычку. Есть мнение, что подобный графический чип предназначается для ноутбуков (исключать выход на ПК нельзя), где он сможет конкурировать с NVIDIA МХ450 и новыми бюджетными видеокартами от Intel.

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А вот сроки запуска пока точно не определены. Ожидается, что начало продаж может стартовать к концу лета, а бюджетные сборки будут предназначаться школьникам и студентам. Такая видеокарта должна заинтересовать тех, кто хочет получить возможность играть в нетребовательные игры, а также в относительно новые на низких настройках графики. Это значит, что цена на Radeon RX 6400 окажется гораздо ниже 100 долларов даже в современных условиях тотального дефицита.