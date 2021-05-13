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Только вчера мы сообщали о большом инсайдерском пакете, включающем 40 смартфонов Xiaomi, получивших прошивку MIUI 12.5 от 11 мая. Согласно некоторым утечкам, список поддерживаемых аппаратов намного больше, но многие из подобных сообщений не подтверждаются производителем, поэтому проще ориентироваться на эту цифру. Известно, что одновременно с разработкой прошивки идёт подготовка к развёртыванию новой операционной системы Android 11. Поскольку она окажется доступна не на все из телефонов, то сегодня количество поддерживаемых гаджетов составляет 30.

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Отметим, что для некоторых не попавших в перечень выпущены бета-версии, но в данном материале мы говорим исключительно о стабилках, которые доступны для установки в самостоятельном режиме и содержат минимальное количество ошибок. Также многие из доступных образов в финальном варианте останутся почти без изменений, а ожидать их рассылки по воздуху можно в течение нескольких месяцев.

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Список разношёрстный и не включает многие актуальные аппараты 2019 года, но некоторых здесь нет по вполне логичным причинам. К примеру, есть все основания полагать, что такие смартфоны, как Mi Mix 2S, Mi Mix 3 и серия Mi 8 обновится до MIUI 12.5 на базе Android 10, а значит некоторых аппаратов здесь нет небезосновательно.

Относительно сроков распространения по воздуху мнения разнятся. Некоторые инсайдеры указывают для флагманов начало лето, но не отмечают, имеется ли в виду китайская прошивка, или уже региональные. Ещё раз подчёркиваем, все указанные ниже смартфоны получили стабильную ОС Android 11, но ссылок на закачку в этот раз мы не даём, поскольку для многих она выпущена на старой версии MIUI 12, которая имеет ряд проблем, и ставить на себе эксперименты нежелательно.

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