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30 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию ОС Android 11 на базе прошивки MIUI 12/12.5

Список аппаратов, получивших стабилку на новой прошивке
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Только вчера мы сообщали о большом инсайдерском пакете, включающем 40 смартфонов Xiaomi, получивших прошивку MIUI 12.5 от 11 мая. Согласно некоторым утечкам, список поддерживаемых аппаратов намного больше, но многие из подобных сообщений не подтверждаются производителем, поэтому проще ориентироваться на эту цифру. Известно, что одновременно с разработкой прошивки идёт подготовка к развёртыванию новой операционной системы Android 11. Поскольку она окажется доступна не на все из телефонов, то сегодня количество поддерживаемых гаджетов составляет 30. 

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Отметим, что для некоторых не попавших в перечень выпущены бета-версии, но в данном материале мы говорим исключительно о стабилках, которые доступны для установки в самостоятельном режиме и содержат минимальное количество ошибок. Также многие из доступных образов в финальном варианте останутся почти без изменений, а ожидать их рассылки по воздуху можно в течение нескольких месяцев. 

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Список разношёрстный и не включает многие актуальные аппараты 2019 года, но некоторых здесь нет по вполне логичным причинам. К примеру, есть все основания полагать, что такие смартфоны, как Mi Mix 2S, Mi Mix 3 и серия Mi 8 обновится до MIUI 12.5 на базе Android 10, а значит некоторых аппаратов здесь нет небезосновательно. 

Относительно сроков распространения по воздуху мнения разнятся. Некоторые инсайдеры указывают для флагманов начало лето, но не отмечают, имеется ли в виду китайская прошивка, или уже региональные. Ещё раз подчёркиваем, все указанные ниже смартфоны получили стабильную ОС Android 11, но ссылок на закачку в этот раз мы не даём, поскольку для многих она выпущена на старой версии MIUI 12, которая имеет ряд проблем, и ставить на себе эксперименты нежелательно.  

  1. Mi 10 Ultra
  2. Redmi 10X Pro
  3. Poco X3 NFC
  4. Mi 10 Lite
  5. Redmi Note 9S
  6. Redmi Note 9 Pro 5G
  7. Redmi K30S Ultra
  8. Redmi K20
  9. Mi Note 10 Pro
  10. Redmi Note 8
  11. Redmi 10X 4G
  12. Mi Note 10
  13. Redmi Note 9 Pro
  14. Redmi K30 5G
  15. Mi 10
  16. Mi 10T
  17. Redmi K30 Pro Zoom
  18. Mi 10T Lite 5G
  19. Poco X2
  20. Redmi K30 Pro
  21. Poco F2 Pro
  22. Redmi K30
  23. Mi A3
  24. Mi 10T Pro
  25. Mi CC9 Pro
  26. Mi Note 10 Lite
  27. Mi 10 Pro
  28. Redmi 10X 5G
  29. Redmi K30i 5G
  30. Mi 9 SE
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