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В прессе то и дело появляется информация о том, что Xiaomi выпустила то или иное обновление на различные смартфоны. По большей части речь идёт о появлении подобных версий исключительно на китайском рынке, а значит всё это не имеет никакого смысла. Зачем нам знать о том, что в Индии на следующей неделе стартует рассылка MIUI 12.5 на флагманы 2020 года? Возможно, у кого-то слишком много времени, и ему нечем заняться, ведь кроме заполнения информационного вакуума подобные материалы не несут никакой пользы.

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Сегодня мы предлагаем вам не только ознакомиться со списком смартфонов, которые получили стабильную прошивку, но и скачать её самостоятельно. Отметим, что в официальном перечне значится больше 45 девайсов, но новая версия MIUI 12.5 от 11 мая доступна только для 40 из них. Традиционно, Xiaomi указывает и клоны, поскольку для разных стран они фигурируют под разными названиями, а многие пользователи даже не знают, что китайский производитель манипулирует ценами в некоторых регионах за счёт выпуска идентичных аппаратов. К примеру, мы знаем телефон под именем Redmi Note 9T, в то время как для Китая актуальнее будет Redmi Note 9 5G. Оба телефона одинаковые, но в стране Восходящего Солнца есть поддержка мобильных сетей пятого поколения, а значит покупатели охотнее купят девайс, в котором есть заветные «5G».

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Инсайдеры, предлагающие сборки для скачивания, предупреждают, что это не финальные версии. Однако, многие из телефонов могут получить прошивку к середине лета, поэтому шанс попробовать её сегодня не стоит упускать. Перед прошивкой стоит убедиться, что вы знаете обо всех неожиданностях, которые могут подстерегать неопытных пользователей. Ссылка для скачивания доступна по данному адресу.

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