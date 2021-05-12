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Несколько дней назад стало известно, что китайский бренд GALAX приступил к отгрузке видеокарт GeForce RTX 3080/3070, получивших долгожданную заплатку от майнинга. Судя по всему, партнёр NVIDIA удостоился чести получить первую партию новых графических чипов, что выглядит странно, ведь крупные игроки пока ни о чём подобном не сообщали. Куда печальнее судьба видеокарт. Как сообщалось, все они уйдут в китайские игровые залы, где будут радовать любителей компьютерных игр, которые заскучали по современным проектам.

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Пока мы гадали, когда же состоится релиз заблокированной GeForce RTX 3060 Ti, о поступлении в продажу модели собственной разработки сообщила та же GALAX. Судя по всему, это полностью идентичный эталонной модели графический чип, который имеет с референсным GPU только внешние различия. Поскольку видеокарта пока доступна исключительно в Китае, оценить надёжность блокировки не получится. Возможно, как только она попадёт в руки энтузиастов, мы получим боле надёжные сведения.

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На сайте производителя указано, что хешрейт GeForce RTX 3060 Ti порезан более чем в два раза. Так, обычная модель генерирует 60 MH/s, в то время как новинка выдаёт скромные 25 MH/s. Неясно, будет ли это актуально для всех подобных графических чипов, или это особенности данной модели от GALAX. В последнее верится с большим трудом, ведь драйвера пишет NVIDIA. Несмотря на доступность видеокарты на сайте, информации о поступлении её в свободную продажу нет, а значит потенциальными покупателями могут снова стать интернет-кафе.

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Известно, что немного позднее в продажу поступит GeForce RTX 3080 Ti с антимайнерской блокировкой, которая могла бы стать любимой игрушкой для энтузиастов, но из-за соблазна лёгких денег, большая часть партии может уйти перекупщикам. Теоретически, вся обновлённая линейка может поступить в свободную продажу во всём мире в июне, а пока первые видеокарты идут обкатку в Китае. Если они выдержат проверку там, то выстоят и против европейских и американских майнеров, желающих взломать новую блокировку.