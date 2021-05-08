GeForce RTX 3080/3070 с блокировкой от майнеров поступили в продажу, но геймерам пока не достанутся
Прежде чем приступать к изложению основного материала, мы бы хотели задать нашим читателям любопытный вопрос: как вы полагаете, если бы не бум майнинга, видеокарты были бы в таком же дефиците, и сколько бы они стоили сегодня?
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После фиаско NVIDIA с провальной защитой GeForce RTX 3060, многие наши читатели стали полагать, что ждать хороших вестей как минимум до 2022 года не стоит. Сегодня мы не уверены, что есть реальная возможность кардинально улучшить ситуацию, но любой удар по майнерам – это дополнительные видеокарты в руках геймеров, поэтому очередная попытка NVIDIA выпустить серию RTX 3000 с блокировкой от майнеров воспринимается как маленькая победа. О том, что такие видеокарты должны поступить в продажу, нас предупреждали ещё в марте. Ждать пришлось долгих два месяца. Будем надеяться, не напрасно.
Итак, GALAX заявила о выпуске GeForce RTX 3080/3070 с аббревиатурой LHR, означающей принадлежность к антимайнерской линейке. Графические чипы полностью идентичны находящимся на рынке версиям, а изменения коснулись только блокировки от майнинга на основе алгоритма Эфириум. Известно, что попытка добычи монет оборачивается 50% снижением хешрейта. Сообщается, что GeForce RTX 3080 выдаёт до 60 MH/s (110 MH/s на обычных моделях), а RTX 3070 обеспечивает скромные 30 MH/s, что несравнимо меньше, чем можно получить сегодня (55 MH/s).
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GALAX уверяет, что модель с блокировкой от майнеров действительно ни чем не отличается от обычной версии, включая систему охлаждения и геймерский потенциал. Видеокарты уже поступили в продажу, а вот точных сроков выхода на рынок нет. И вот здесь и кроется та ложка дёгтя, которую стоит ждать в наше омрачённое полупроводниковым кризисом время. Сообщается, что первыми видеокарты с блокировкой увидят интернет-кафе в Китае и только гораздо позднее, где-то во второй половине 2021 года мы, может быть, и получим доступ к новинкам.
Что до цены, то, как обычно, решит рынок и жадность региональных ритейлеров. Скорее всего, о стоимости пока говорить рано, ведь второе полугодие – это весьма относительная перспектива. Возможно, иным путём пойдут другие партнёры NVIDIA, но нам об этом ничего не известно.
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