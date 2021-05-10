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Команда энтузиастов выпустила первую стабильную Windows 10 на смартфоны Lumia 950 и Lumia 950XL

Иногда старые смартфоны возвращаются
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Идея портировать Windows 10 на смартфоны появилась несколько лет назад. Судя по всему, кто-то просто не смог смириться со смертью мобильной операционной системы от Microsoft. Первые попытки выглядели уныло, а в большинстве случаев дальше начального экрана получить доступ было невозможно. В какой-то момент к проекту подключилась целая команда энтузиастов. Ребята создали сообщество единомышленников, что позволило им значительно продвинуться в работе. 

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Несколько дней назад в открытый доступ вышла релизная стабильная версия, которая предназначена для смартфонов Lumia 950 и Lumia 950XL. Она содержит обновлённые образы, а от любителей ставить эксперименты почти ничего не требуется, ведь сборка уже включает все драйвера и готова к установке. Согласно заявлению команды разработчиков, им удалось проделать просто титаническую работу, выловив немалое количество ошибок, а сейчас телефоном можно пользоваться почти без ограничений. 

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На самом деле ребята немного лукавят, ведь камера всё ещё не работает, карта памяти не видна, а для того, чтобы собеседник вас услышал, нужно подносить аппарат прямо к губам. Также заметно ухудшение автономности, а система GPS не видит ни одного спутника. В интерфейсе могут образоваться странные глюки и артефакты изображения, а DirectX работает с ограничениями. Кроме того, не получится использовать две SIM-карты, а при установке нужно использовать правильную сборку, поскольку устаревшие образы имеют множество проблем. 

Представители команды заявляют, что это не предел, а текущая стабилка – это очередной шаг на пути портирования полноценной версии Windows 10 на смартфоны. Учтите, что данные аппараты поступили в продажу в далёком 2015 году. Сколько лет вашему смартфону? А вот старая Lumia 950 может и не такое. Всё это доказывает только одно: Microsoft допустила целый ряд ошибок, что привело к смерти отличной линейки, потенциал которой был огромен, но оказался не у дел из-за амбиций отдельных руководителей, не желающих слушать мнение обычного пользователя. Почитать больше информации, а также получить доступ к последним образам можно на сайте Github. Узнать о существующих ошибках и проделанной работе можно здесь

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