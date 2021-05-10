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Эфириум подорожал до 4100 долларов и вызвал приток новых майнеров и доверие финансистов

Пока вы спите, кто-то уже начал майнить на новой видеокарте за 300 000 долларов
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Доверие инвесторов – это очень странная и непредсказуемая штука. Эти ребята могут годами смотреть на актив с пренебрежением, а потом, после каких-то незначительных для обывателей событий сменить гнев на милость. Вполне возможно, что всем тем, кто не имеет миллиарда долларов на банковском счету, не понять сотни сложных экономических нюансов, но порой те или иные решения действительно выглядят странно. Сегодня новости из мира криптовалюты освещаются так, словно мы рассказываем о невероятных достижениях человечества. Хотя на самом деле где-то крутится виртуальный маховик, генерирующий такие же виртуальные монеты, попадающие на виртуальные кошельки, а всё это расходует вполне себе реальное электричества. Мало того, кто-то ещё умудряется переводить виртуальные монеты в деньги, что ставит в тупик обывателей по всему миру.

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Если криптобум не прекратиться, а цена основных токенов продолжит расти, мы увидим всё больше новостей на эту тему, а обыватели, наконец, освоят сложности майнинга и бросятся туда с головой. Простой пример, посмотрите на табличку ниже. Она отражает общую сложность добычи Эфириума: чем цифра выше – тем больше видеокарт подключено к сети, тем больше майнеров пытаются заработать, и тем меньше достаётся отдельно взятому шахтёру. Данные начинаются на отметке 11 мая 2020 года. Можно констатировать, что рост сложности за прошедший год.

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Как видите, показатель медленно увеличивался примерно до февраля 2021 года. На тот момент сложность составляла 4500 единиц, что на 2300 выше начального результата, но всё было впереди, ведь вместе с ростом стоимости Эфира резко начала увеличиваться и сложность, поскольку всё больше людей решили войти в бизнес. Реальных цифр у нас нет, но показатели свидетельствуют о том, что за год количество майнеров возросло в три с половиной раза. Ещё раз повторимся, что выводы условны, но считается всё просто. Так, сегодня утром сложность достигала 8000, а 11 мая год назад – 2200. Путём деления одного показателя на другой и получаем 3.6 раза.

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При чём тут доверие инвесторов? Всё дело в том, что многие аналитики связывают постоянный рост Эфира с новыми возможностями, которые открываются перед криптовалютой со стороны финансовых китов. Чего только стоит положительная оценка со стороны JPMorgan, но ребята явно не одиноки в своём стремлении поддержать Эфириум. Мало того, высказывается мнение, что актив и дальше будет расти, вот только майнерам это будет стоить всех денег, потраченных на покупку железа, ведь доверие со стороны институционалов говорит Виталику Бутерину и команде разработчиков о том, что курс отказа от майнинга верный. Ну а пока популярная криптовалюты пробила 4000 и сегодня оценивается в немыслимые 4100 долларов. 

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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Oleg Ryabkov
13:15
Эфириум подорожал до 4100 долларов - по барабану.
Эфириум подорожал до 4100 долларов и вызвал приток новых майнеров и доверие финансистов
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