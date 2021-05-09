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В подобном материале стоило бы уделить несколько абзацев теории, подробно останавливаясь на том, что же всё-таки не так с криптовалютами, и почему Виталик Бутерин так сильно хочет распрощаться со старым добрым майнингом. Вот только мы уже об этом многократно писали, а терпение у наших постоянных читателей не безграничное. Поэтому просто примите к сведению, что уже в июле Эфириум преподнесёт нам несколько ключевых изменений. Первое из них – EIP 1559 снизит комиссию за транзакцию с текущих 5% до 1%, но это только начало, ведь грядёт большой и страшный Ethereum 2.0, а вот на нём мы и остановимся подробнее, ведь вопрос: будет или не будет жить майнинг, волнует тысячи шахтёров.

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Начнём с самого главного: майнинг действительно прекратит своё существование в том виде, который он имеет сегодня. Это значит только одно: если вы собираете ферму, вкладываете в долговременную добычу деньги, планируя отбить их через год, то с высокой долей вероятности можете не успеть этого сделать. Новый протокол направлен на децентрализацию криптовалюты и позволит разогнать количество проводимых транзакций с ничтожных 30 в секунду сегодня до 10 000. Как вы сами понимаете, любые изменения обладают как положительной, так и отрицательной стороной.

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Поскольку сегодня доказательством получения монеток является способность вашего графического чипа решать предложенные задачки за определённое время, то во главе угла встали мощные видеокарты. В рамках протокола Ethereum 2.0 всё это будет не нужно, ведь эфир будет плодиться за счёт доказательства его наличия на вашем счету. Увы, вход в закрытый клуб богатых и знаменитых не так прост, ведь для участия в празднике жизни от Виталика Бутерина нужно запастись 32 монетками Эфира, что по текущим ценам равняется 120 тысячам долларов.

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Почитайте любопытный материал на эту тему. Автор складывает пазл по кусочкам и приходит к мнению, что в ближайшее время Эфириум поставит ещё несколько рекордов и поднимется до 9000 долларов за монетку. При этом никого не заботит судьба майнеров. Скажем честно, большинство из наших читателей порадуются, когда узнают, что десятки и даже сотни тысяч шахтёров остались со своими видеокартами наедине. Больше информации о сроках запуска Ethereum 2.0 мы получим после активации протокола EIP 1559, ведь именно тогда будет ясно, насколько эффективна новая стратегия. Ну а майнинг вымирает, хотя, никто ведь не мешает начинать добывать другие криптовалюты, пусть это даже не так выгодно.