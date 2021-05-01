Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В настоящее время Xiaomi находится на ранней стадии создания новой прошивки MIUI 12.5. Стабильное обновление по воздуху получили всего несколько аппаратов, но пока речь идёт только о китайской региональной прошивке, в то время как остальной мир пока ждёт. Ранее были объявлены сроки выхода открытой бета-версии для телефонов второй волны. Скорее всего это случится к середине мая, а первая официальная рассылка стартует к концу последнего месяца весны. Подчеркнём, что в подобных инсайдах речь всегда о китайской версии, поэтому вы можете смело прибавлять от 15 дней до месяца, ведь именно столько идёт к нам русифицированная прошивка.

реклама

Известно, что у крупных компаний планы прописаны на несколько лет вперёд. Это значит, что пока мы с вами только ждём MIUI 12.5, где-то в недрах Xiaomi небольшая группа занимается созданием дизайна для MIUI 14, а другая придумывает сценарии использования к ещё несуществующим продуктам. Подобные команды есть в Apple, Samsung и других компаниях. Отметим, что ещё несколько месяцев назад в сети появлялись первые намёки на то, что Xiaomi занимается разработкой совершенно новой прошивки под названием MIUI 13. На тот момент это были только слухи, ну а несколько дней назад на официальном сайте китайского разработчика появилась информация о том, что стартовал набор в закрытую группу инсайдеров, которые будут заниматься тестирование MIUI 13.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Больше никаких данных предоставлено не было, а новая информация будет поступать медленно, ведь пока набор осуществляется неспешно, а прошивку видели единицы. Отметим, что ранее в сеть попадал список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат MIUI 13. Ниже вы можете ознакомиться с перечнем. В нём нет нескольких новых телефонов, но будет логично предположить, что они также претендуют на обновление.

Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi 9 Redmi Note 8 Redmi 10X 4G Redmi Note 9S Redmi Note 8T Redmi Note 9 Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 10T Pro Redmi Note 10 Pro Xiaomi Mi 9 Explorer Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra Redmi Note 10 Redmi 10X Pro 5G Xiaomi Mi 10 5G Xiaomi Mi 9T Redmi K20 Pro Premium Xiaomi Mi 9 Pro Redmi Note 9 Pro Xiaomi Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi 9 Pro 5G Redmi K30i 5G Xiaomi Mi 10T Xiaomi Mi 10T Lite Redmi K20 Pro Xiaomi Mi Note 10 Redmi K30 Redmi K30 5G Racing Redmi Note 9T Redmi K20 Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi Mi 10 Youth 5G Redmi K30 Ultra Redmi 9 Prime Redmi K30 5G Redmi K30 Pro Zoom Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K30 Pro Redmi Note 9 Pro Max Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi 10 Lite 5G Redmi 10X 5G Xiaomi Mi 10 Pro 5G Redmi Note 8 Pro