Предварительный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2021
В настоящее время Xiaomi находится на ранней стадии создания новой прошивки MIUI 12.5. Стабильное обновление по воздуху получили всего несколько аппаратов, но пока речь идёт только о китайской региональной прошивке, в то время как остальной мир пока ждёт. Ранее были объявлены сроки выхода открытой бета-версии для телефонов второй волны. Скорее всего это случится к середине мая, а первая официальная рассылка стартует к концу последнего месяца весны. Подчеркнём, что в подобных инсайдах речь всегда о китайской версии, поэтому вы можете смело прибавлять от 15 дней до месяца, ведь именно столько идёт к нам русифицированная прошивка.
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Известно, что у крупных компаний планы прописаны на несколько лет вперёд. Это значит, что пока мы с вами только ждём MIUI 12.5, где-то в недрах Xiaomi небольшая группа занимается созданием дизайна для MIUI 14, а другая придумывает сценарии использования к ещё несуществующим продуктам. Подобные команды есть в Apple, Samsung и других компаниях. Отметим, что ещё несколько месяцев назад в сети появлялись первые намёки на то, что Xiaomi занимается разработкой совершенно новой прошивки под названием MIUI 13. На тот момент это были только слухи, ну а несколько дней назад на официальном сайте китайского разработчика появилась информация о том, что стартовал набор в закрытую группу инсайдеров, которые будут заниматься тестирование MIUI 13.
Больше никаких данных предоставлено не было, а новая информация будет поступать медленно, ведь пока набор осуществляется неспешно, а прошивку видели единицы. Отметим, что ранее в сеть попадал список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат MIUI 13. Ниже вы можете ознакомиться с перечнем. В нём нет нескольких новых телефонов, но будет логично предположить, что они также претендуют на обновление.
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 9
- Redmi Note 8
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 8T
- Redmi Note 9
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Redmi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Redmi Note 10
- Redmi 10X Pro 5G
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 9T
- Redmi K20 Pro Premium
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Redmi K30i 5G
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Redmi K20 Pro
- Xiaomi Mi Note 10
- Redmi K30
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi Note 9T
- Redmi K20
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Redmi K30 Ultra
- Redmi 9 Prime
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Redmi 10X 5G
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Redmi Note 8 Pro
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