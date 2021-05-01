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Предварительный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2021

Изучаем первый список смартфонов Xiaomi, которые должны получить новую прошивку в этом году
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В настоящее время Xiaomi находится на ранней стадии создания новой прошивки MIUI 12.5. Стабильное обновление по воздуху получили всего несколько аппаратов, но пока речь идёт только о китайской региональной прошивке, в то время как остальной мир пока ждёт. Ранее были объявлены сроки выхода открытой бета-версии для телефонов второй волны. Скорее всего это случится к середине мая, а первая официальная рассылка стартует к концу последнего месяца весны. Подчеркнём, что в подобных инсайдах речь всегда о китайской версии, поэтому вы можете смело прибавлять от 15 дней до месяца, ведь именно столько идёт к нам русифицированная прошивка.

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Известно, что у крупных компаний планы прописаны на несколько лет вперёд. Это значит, что пока мы с вами только ждём MIUI 12.5, где-то в недрах Xiaomi небольшая группа занимается созданием дизайна для MIUI 14, а другая придумывает сценарии использования к ещё несуществующим продуктам. Подобные команды есть в Apple, Samsung и других компаниях. Отметим, что ещё несколько месяцев назад в сети появлялись первые намёки на то, что Xiaomi занимается разработкой совершенно новой прошивки под названием MIUI 13. На тот момент это были только слухи, ну а несколько дней назад на официальном сайте китайского разработчика появилась информация о том, что стартовал набор в закрытую группу инсайдеров, которые будут заниматься тестирование MIUI 13.

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Больше никаких данных предоставлено не было, а новая информация будет поступать медленно, ведь пока набор осуществляется неспешно, а прошивку видели единицы. Отметим, что ранее в сеть попадал список смартфонов, которые с высокой долей вероятности получат MIUI 13. Ниже вы можете ознакомиться с перечнем. В нём нет нескольких новых телефонов, но будет логично предположить, что они также претендуют на обновление.

  1. Xiaomi Mi Note 10 Lite
  2. Xiaomi Mi 9
  3. Redmi Note 8
  4. Redmi 10X 4G
  5. Redmi Note 9S
  6. Redmi Note 8T
  7. Redmi Note 9
  8. Xiaomi Mi 11
  9. Xiaomi Mi 10T Pro
  10. Redmi Note 10 Pro
  11. Xiaomi Mi 9 Explorer
  12. Xiaomi Mi 11 Pro
  13. Xiaomi Mi 10 Ultra
  14. Redmi Note 10
  15. Redmi 10X Pro 5G
  16. Xiaomi Mi 10 5G
  17. Xiaomi Mi 9T
  18. Redmi K20 Pro Premium
  19. Xiaomi Mi 9 Pro
  20. Redmi Note 9 Pro
  21. Xiaomi Mi Note 10 Pro
  22. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  23. Redmi K30i 5G
  24. Xiaomi Mi 10T
  25. Xiaomi Mi 10T Lite
  26. Redmi K20 Pro
  27. Xiaomi Mi Note 10
  28. Redmi K30
  29. Redmi K30 5G Racing
  30. Redmi Note 9T
  31. Redmi K20
  32. Xiaomi Mi CC9 Pro
  33. Xiaomi Mi 10 Youth 5G
  34. Redmi K30 Ultra
  35. Redmi 9 Prime
  36. Redmi K30 5G
  37. Redmi K30 Pro Zoom
  38. Redmi Note 9 Pro 5G
  39. Redmi K30 Pro
  40. Redmi Note 9 Pro Max
  41. Xiaomi Mi 9T Pro
  42. Xiaomi Mi 10 Lite 5G
  43. Redmi 10X 5G
  44. Xiaomi Mi 10 Pro 5G
  45. Redmi Note 8 Pro
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