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Илон Маск настолько часто генерирует идеи, что постоянно переходит кому-то дорогу. Большинство его проектов воспринимаются в качестве странных шуток, а некоторые вызывают сомнения в адекватности главы Tesla. К примеру, не так давно в продажу поступила текила для автовладельцев, ещё раньше огнемёты, а были и другие необычные предложения. Суть в том, что какое-то время назад Илон Маск решил, что миру необходим доступный (пока очень даже недоступный и дорогой) спутниковый интернет. Уже какое-то время аппараты SpaceX выводят на орбиту по 60 аппаратов за раз, а группировка превысила 1000 единиц. Первое время возмущаться пытались астрономы, которым стало ужасно неудобно проводить научные исследования, но кого сегодня волнуют звёзды, когда есть возможность постить видео в Тик-Ток даже из пустыни Сахара.

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Казалось, что вот-вот у нового детища Илона Маска всё будет отлично, как вдруг в дело вмешалась третья сторона. Итак, наиболее оптимальными частотами для раздачи сигнала являются 12 ГГц, вот только они используются для наземных систем. Ране SpaceX подавала запрос на разрешение о совестном использовании частот, но столкнулась с ожесточённым отпором операторов, а в результате Федеральная комиссия по связи (FCC) встала на сторону последних.

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Компания Илона Маска заявляла, что доступ к частотам носит решающий характер, а техническая возможность распределения существует. Вот только провайдеры не хотят видеть Starlink на своей территории. Всё просто и банально, ведь у Илона Маска есть большая долларовая подушка, которая в случае чего позволит ему снизить цены на свои услуги, полностью выдавив конкурентов из бизнеса. Никто не желает терять деньги, а значит были созданы все условия для того, чтобы спутниковые операторы (читай – Starlink) остались без нужных частот.

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Пока информации об окончательном решении нет, а значит FCC не поставила точку, ограничившись жирным троеточием. Отметим, что есть предпосылки к тому, что Илон Маск останется без критически важных для него частот. Противники оперируют тем, что Starlink и без того имеет немалый радиочастотный багаж, а отнимать у наземных провайдеров последнее – неверно. Тем более, что многие крупные операторы имеют многолетнюю историю контактов с разрешительным органом, а Илон Макс пока в деле новичок. Представители SpaceX уверяют, что частоты в 12 ГГц были встроены в спутники, поскольку никто не ожидал такого подвоха со стороны конкурентов. Больше почитать на эту тему можно здесь.