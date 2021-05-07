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Несмотря на то, что твердотельные накопители находятся в продаже относительно давно, хостеры и компании предоставляющие облачные услуги не спешили переводить на них всю информацию. Одна из главных причин – это высокая цена, которая отпугивала клиентов, не желающих платить за размещение на SSD в три дорого. Однако, по мере снижения стоимости цены за 1 Гб ёмкости многие компании начали внедрять новые технологии в повседневную работу. Backblaze решила представить статистику отказоустойчивости за последние 4 месяца.

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Переход на твердотельные накопители мощностей Backblaze стартовал в тот момент, когда 200 Гб SSD стали стоить менее 200 долларов, при этом обычные жёсткие диски продавались за ту же сумму, но в объёме 500 Гб. В ходе анализа работы накопителей выяснилось, что только 2 из 1518 SSD вышли из строя (0.58%), в то время как из 1669 жёстких дисков в негодность пришли 44 единицы (10.56%). Результаты HDD могли бы показаться плачевными, вот только согласно тому же отчёту, за 8 лет процент отказов всех накопителей составил скромные 0.65%.

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Представители Backblaze поясняют, что средний возраст находящихся в распоряжении компании SSD составляет чуть больше 12 месяцев, в то время как для HDD показатель соответствует 49 месяцам и больше. На первый взгляд твердотельные накопители куда выгоднее, вот только в них изначально заложена бомба замедленного действия. Дело в том, что ресурс SSD конечен, что в какой-то момент приведёт к массовым отказам. Пока эксперты не придумали, как решить проблему, полагая, что через несколько лет появятся более выносливые накопители. Одновременно с этим они заявляют, что пока не готовы переносить на твердотельные накопители данные клиентов, поскольку опасаются потерять их в любой момент.

Резюмируя, Backblaze заявляет, что SSD не могут считаться хорошим вложением денег, поскольку они в несколько раз дороже и явно не протянут 50 месяцев. А ведь это только средний возраст жёстких дисков на серверах компании. В итоге посчитав все за и против, многие хостеры и облачные сервисы вновь могут вернуться на традиционные HDD. Случится это не сегодня и не через год. Скорее всего, у многих SSD массовый отказ начнётся через несколько лет, ну а пока клиенты радуются высоким скоростям, а Backblaze отличным показателям выживаемости SSD.