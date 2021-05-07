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Санкции – наиболее излюбленный приём влиятельных стран, обладающих внушительной военной и политической мощью. В нашем мире санкции применяются в том случае, если ворваться на территорию неугодного режима с целью установления демократической власти невозможно по каким-либо причинам. В результате неспособности выработки разумного компромисса возникают абсурдные ситуации, решить которые бывает непросто.

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Известно, что ещё в 2020 году YouTube полностью заблокировал работу телеканала Царьград. Случилось это на фоне американо-европейских санкций, действубщих с 2014 года против владельца медиаструктуры Константина Малофеева. Что любопытно, несмотря на обращения, Google продолжает хранить молчание, не поясняя причины блокировки, которая нарушает российское законодательство. И вот здесь и встречаются интересы государства и бизнеса, ведь по логике вещей бизнес должен работать в правовом поле страны, в которой ведёт свою деятельность. Будет логичным предположить, что законы РФ отчаются от таковых в США, а значит для каждой их стран должна быть выработана своя схема. Увы, это только так кажется, хотя, вскоре всё может круто измениться.

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Дело в том, что телеканал выиграл дело в суде, в рамках которого было постановлено возобновить работу Царьграда, поскольку никаких объяснений так предоставлено и не было. Ясно, что суд российский, но ведь мы говорим о ведении дел в РФ, а не в Небраске, а значит решение придётся исполнять. Если ребята из Google откажутся, то им грозит крупный штраф. В первый день сумма составит 100 000 рублей, но каждый новый день увеличит неустойку в два раза и так до бесконечности. В итоге, если Google не заплатит через 7 месяцев, то будет должен 94 триллиона рублей или 1.253 триллиона долларов – что фактически равняется капитализации компании. Одним словом, проще сразу переписать компанию на Царьград.

Очевидно, что в данном случае Google находится в сложном положении, ведь правительство США оказывает на компанию беспрецедентное давление. Также очевидно, что мир должен измениться, крупные корпорации потеряют свою силу, а в каждом региональном блоке появятся свои «Гуглы». В первую очередь это не выгодно самим корпорациям, но политики не оставляют им выбора. Ну а что случится в данном конкретном деле, мы узнаем уже очень скоро. С чем чёрт не шутит, вдруг Константин Малофеев через месяцев 8 внезапно окажется хозяином Google. Источник.