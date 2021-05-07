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Майнеры воспользовались компьютерами геймеров для добычи Эфириума и заработали 3.6 миллиона долларов

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Для кого-то майнинг – это хобби, которое приносит небольшой, но стабильный доход. Сотню долларов с Radeon RX 580 можно потратить на пиво, либо купить себе несколько новых игр. Здесь всё зависит от вкуса и возможностей самого майнера. Другие – пытаются на этом заработать, а в ход идут кредиты, гигантские вложения и скупка комплектующих со всех близлежащих компьютерных магазинов. Но всё это долго и скучно, а главное – не так уж и прибыльно, ведь за всё в этом мире нужно платить: электричество, выплаты по кредиту, отбить затраты и многое другое. Другое дело, когда у вас остаётся только одна переменная, что не только повышает доходность, но и делает вас баснословно богатым.

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В 2018 году в головы организаторов компании Salad пришла поистине гениальная идея: использовать компьютеры геймеров для добычи Эфира. Вначале многие отнеслись к затее с подозрением, но когда на счета добровольцев начали поступать реальные деньги, отказаться от столь выгодного предложения смогли немногие. Точных данных о количество компьютеров в сети в настоящее время нет, но разработчики решения для Salad уверяют, что сегодня общая производительность сети выше, чем у суперкомпьютера, находящегося на 9 строчке. 

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Если говорить о выплатах геймерам, то им дарят различные дополнения, игровые предметы, подарочные карты и многое другое. С момента основания было выплачено порядка 500 тысяч долларов, что выглядит очень неплохо, ведь всё это геймеры получили абсолютно бесплатно. Или не бесплатно? И вот здесь и кроется вся хитрость: дело в том, что выплаты в пользу геймеров рассчитываются по формуле 1/6. Предположим, вы подключили свою видеокарту к сети Salad, где помогали им обогащаться весь месяц. Ваша видеокарта принесла 60 долларов, что же, 10 из них вы честно заработали, и получите их в виде никому не нужного дополнения к игре, в которую даже не захотите играть. 

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Эксперты уже подсчитали доходы ребят из майнинговой компании Salad, получив сумму заработка за какие-то два года в размере 3.6 миллиона долларов. А ведь рост Эфира начался относительно недавно, представляете, сколько денег они получат в 2021 году! Отметим, что глава компании уже заявил, что планирует использовать часть мощностей для медицинских исследований, но точной пропорции не назвал. 

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Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
AngryBeer
14:50
В основном цены устанавливают крупные спекулянты, которые имеют много монет. Обычный майнер с одной - двумя карточками не может спекулировать.
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