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Одновременно с выходом видеокарт Radeon RX 6000-серии, стало известно о том, что AMD работает над новой технологией FidelityFX Super Resolution (FSR), которая должна повышать производительность графических чипов в режиме трассировки лучей. В 2020 году представители красной компании были не готовы указать точные сроки её развёртывания. Точно такая же ситуация была и в марте 2021, когда нам ещё раз пообещали скорый запуск без указания даты. Многие полагали, что на этот раз ждать появления такой технологии придётся до конца 2021, а то и позднее, ведь на дворе бушует коронавирус.

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Стоит отметить, что новое поколение GeForce RTX 3000 имеет в этом отношение преимущество, а продвинутая нейросеть NVIDIA DLSS в некоторых ситуациях оказывается в два раза быстрее конкурентов. Что же, есть все основания полагать, что уже в начале лета ситуация кардинально изменится. Согласно последним сообщением, FSR не только получила сроки релиза, но и уже поступила в руки разработчиков игр. Предполагается, что технология ускорения трассировки лучей от AMD будет доступна в июне. Инсайдеры не ручаются за сроки, полагая, что речь может идти о начале бета-теста, но пока информации слишком мало.

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Подробностей на этот счёт нет, но самым удивительным свойством FSR может оказаться универсальность. Якобы, новая технология сможет работать не только на видеокартах Radeon RX 6000, но и даже на последней серии GeForce RTX 3000. Это значит, что теоретически NVIDIA сможет воспользоваться плодами работы красной команды для увеличения производительность своих видеокарт.

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Последнее сообщение вызывает слишком много вопросов, но самое интересное инсайдеры приберегли на сладкое. Сообщается, что AMD FSR не будет полагаться на умные алгоритмы и нейросети. Это значит, что ввод технологии в строй окажется куда быстрее, чем может предложить NVIDIA, ведь для этого не потребуется никакого обучения, а масштабирование займёт значительно меньше ресурсов. Мало того, каждая игра с поддержкой DLSS требует вмешательства инженеров NVIDIA, а разработчики вынуждены интегрировать большой объём данных в саму игры, что увеличивает её объём.



