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Сегодня можно констатировать, что игровая приставка PlayStation 5 фактически не представлена на отечественном рынке. Несколько поставок, которые мы видели, оказались малочисленны, а немалая часть отошла перекупщикам. Многие полагают, что Sony просто выпустила недостаточное количество консолей. На самом на конец марта было отгружено 7.8 миллиона единиц PlayStation 5 в то время как за тот же период 2013-2014 годов PlayStation 4 продалась в размере 7.6 миллиона штук. Всё это значит только одно: мы стали свидетелями небывалого ажиотажа, когда спрос в несколько раз превышает предложение.

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Эксперты полагают, что виной всему пандемия, что привело к переходу немалой частью людей на уделённую работу. Как следствие – у многих появилось больше личного времени, и вообще дома соблазн поиграть куда выше, чем на рабочем месте. Не так давно руководство японской корпорации сообщило, что делает всё возможное для возобновления поставок. Очевидно, что усилия окупятся через несколько месяцев или к концу года, ведь цепочка поставок выстраивается чуть ли не за год, а в середине 2020 никто не мог предугадать ажиотаж вокруг новой PlayStation 5.

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Судя по всему, проблемы продлятся до 2022 года, когда в продажу поступит обновлённая версия консоли. Сообщается, что она будет построена на улучшенном 6-нм чипе AMD, который может принести некоторые улучшения игровой приставке. К примеру, это может быть увеличенная тактовая частота графического чипа и процессора, либо повышенная энергоэффективность. Одновременно с этим идёт поиск новых поставщиков электроники, поскольку Sony планирует пересмотреть некоторые компоненты, сократив зависимость от производителей, неспособных поставить достаточное количество комплектующих.

Говорить о том, будет ли это обычная версия, либо японцы могут выпустить так называемую PlayStation 5 Pro, пока сложно, поскольку инсайдеры обходят данный вопрос стороной. Очевидно: если японские инженеры смогут разогнать консоль настолько, что её производительность окажется ощутимо выше, нас может ждать вариант PlayStation 5 Pro, в любом другом случае никто даже не заметит отличий. Разве что консоль станет тише, но об истинных планах Sony на этот счёт пока известно слишком мало.