Microsoft перерисовала значки, которые не обновлялись со времён Windows 95
Microsoft постоянно вносит какие-то изменения в операционную систему Windows 10. По большей части они направлены на улучшение работы тех или иных элементов, а также закрывают баги и найденные дыры в безопасности. Временами сами обновления приносят сюрпризы, ведь за долгие годы код ОС стал так огромен, что не напутать там что-то просто нереально. К примеру, часто глючат драйверы для старых комплектующих, которые поленились протестировать, либо вылетает «экран смерти». Недавно система и вовсе начала загружать ядра процессора, что привело к ухудшению пользовательского опыта в играх.
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Все эти правки привычны и давно никого не удивляют, но большого дизайнерского патча никогда не было. Попытка кардинального пересмотра интерфейса операционной системы в Windows 8 провалилась, а Microsoft до сих пор сталкивается с проблемами неудачной операционки. Известно, что в конце 2021 года выйдет обновление Sun Valley, которое сделает дизайн более дружелюбным и современным. Как оказалось, изменения будут настолько глубокими, что пересмотру подвергнутся даже старые значки, которые не менялись со времён Windows 95.
На изображении выше можно сравнить новые иконки с теми, что были с нами долгих 25 лет. На самом деле изменений не так много. Где-то дорисовали контуры, в других случаях отдельные части на картинке стали чётче. Отметим, что новые значки подозрительно похожи на то, что уже какое-то время доступно в Microsoft 365, Microsoft Launcher и других продуктах софтверного гиганта. Поскольку перед нами часть предварительной сборки, есть высокая вероятность, что это далеко не всё, что попадёт к конечному пользователю в финальной сборке.
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И вот здесь снова появляются опасения, что интерфейс Fluent Design окажется ещё хуже, чем то, что мы имеем в данный момент. Будем надеяться никаких радикальных правок не будет, а изменения начнут вводиться постепенно, ведь многие пользователи только начали привыкать к ужасным плиткам и неудобному меню «Пуск». Несмотря на то, что первые отзывы исключительно положительные, нужно помнить, что дизайн Windows 8 также не вызывал неприятия до тех пор, пока не стал доступен широкому кругу пользователей.
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