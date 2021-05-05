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В апреле появилась информация о том, что в некоторых случаях может наблюдаться высокая загрузка процессора на операционной системе Windows 10. Эксперты связывали происходящее с одним из последних обновлений, а представители Microsoft не только подтвердили наличие массовой ошибки, но и смогли пояснить механизм её появления. Предполагалось, что проблема возникает в результате так называемого состояния гонки, когда два потока либо ядра обращаются к одной и той же переменной в системе. Это вызывает конкуренцию, ведь последний поток, который записал данные в переменную, сохраняет окончательное значение в системе. В итоге происходит постоянная перезапись, что сильно нагружает процессор.

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Неделю назад Microsoft выпустила обновление за номером KB5001391. Оно было необязательным, поэтому привлекло минимальное количество внимания пользователей, но спустя время выяснилось, что число запросов на ошибки снизилось. 11 мая данное обновление будет включено в Patch Tuesday, а пока все желающие могут скачать его из Центра обновления самостоятельно. Эффективность работы патча подтверждена для Windows 10 20H2, а значит пользователям на других версия ОС стоит повременить, особенно, если никаких проблем с процессором у них нет.

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KB5001391 доступно для скачивания начиная с 28 апреля и включает целый ряд изменений, некоторые из которых могут показаться вам несущественными, а другие – нежелательными. К примеру, окончательно удаляется старая версия браузера Edge с заменой его на более новый от Microsoft. Также некоторые пользователи уверяют, что в играх компьютер стал выдавать меньше кадров в секунду. Особенно, если используется несколько мониторов и включён оконный режим с одновременной работой нескольких приложений.

Microsoft уверяет, что других дополнительных ошибок в патче не обнаружено, но это не значит, что их нет совсем. Установка нового патча осуществляется в ручном режиме, либо можно подождать до следующей неделе, когда KB5001391 вместе с рядом других патчей поступит на официальный канал рассылки.