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За что только не ругают криптовалюту. Кто-то уверяет, что это пузырь, который может навредить финансовой системе. Другие полагают, что даже если в обозримом будущем цифровые деньги не лопнут, то они всё равно приведут к вымыванию наличности на адреса наиболее богатых держателей. Ну а самой распространённой и, пожалуй, наиболее веской претензией называется потребление большого количества энергии во время майнинга. В пример приводятся данные, согласно которым только одна транзакция в сети Биткоина потребляет столько же электричества, сколько уходит на среднюю американскую семью в месяц.

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Очевидно, что с последней проблемой нужно что-то делать. Как сообщается, уже скоро на территории штата Нью-Йорк может быт запрещена добыча криптовалюты. Именно такой законопроект поступил в сенат штата от Кевина Паркера, исполняющего обязанности главы комитета по энергетике и телекоммуникациям. В постановлении указывается, что сегодня криптовалюта стала угрозой экологии, а значит нужны меры, которые будут способствовать нормализации ситуации в стране и в штате в частности.

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Можно было бы подумать, что это обычная бумажка, которая так и останется лежать в столе никому не нужного департамента, вот только документ уже нашёл поддержку среди членов сена, а также был официально поддержан главой Законодательной комиссии, что добавляет ему веса в глазах голосующих. Пока подробностей слишком мало, но уже известно, что запрет коснётся только промышленного майнинга, ведь заблокировать добычу на домашних компьютерах никто никому не может. Вполне возможно, что даже для домохозяйств будут введены определённые квоты на потребление электроэнергии. Так, если значение превышает допустимый предел, это может говорить о том, что нагрузка на энергосистему штата осуществляется с привлечением слишком больших мощностей для добычи криптовалюты.

Также неясно, коснётся ли запрет всех шахтёров, или только тех, которые используют для работы систем ископаемое топливо. Согласно последним комментариям, майнеры, чьи объекты соответствуют новым климатическим нормам, могут получить разрешение на добычу криптовалюты. Если закон окажется принят, запрет введут на 3 года. По мнению законодателей, это позволит добиться запланированного снижения выбросов парниковых газов на 85%, ведь именно такие обязательства взял на себя штат в 2019 году.