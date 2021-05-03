Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время тема видеокарт стала всё меньше интересовать обычного пользователя ПК. Неудивительно, ведь интересоваться по сути и не чем. То, что продаётся в магазинах, стоит больше сотни тысяч рублей, а самые примитивные бюджетные модели типа GeForce GTX 1050 Ti стоят дороже, чем GeForce RTX 2060 ещё несколько месяцев назад. Кто-то продолжает верить в антимайнерскую защиту, которая должны появиться на всех видеокартах в самое ближайшее время. Другие – ждут появления GeForce RTX 3080 Ti, надеясь наконец поиграть в разрешении 4К в самые новые игры.

реклама

Только сегодня мы сообщали о том, что некоторые продавцы уже начали получать коробки с новой видеокартой, выставив на неё цену от 1800 долларов. Что же, похоже всем нам придётся повременить. Согласно последним новостям, NVIDIA снова перенесла выход флагманской модели. Напомним, о скором выходе GeForce RTX 3080 Ti заговорили в конце 2020. В марте нам обещали, что начало продаж стартует в апреле, после снова принесли на 26 мая, ну а теперь на июнь. Похоже, данная модель станет рекордсменом по переносам, и это явно не комплимент.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Кстати, для тех, кто всё это время ждал, надеялся и верил, есть и хорошие новости. Так, вместе со старшей моделью в продажу поступит ещё один долгострой – GeForce RTX 3070 Ti. По физическим характеристикам графического чипа она будет мало чем отличаться от стандартной модели, но получит более скоростную память GDDR6X, что позволит её достигать высоких тактовых частот. Ожидается, что этот показатель окажется зафиксирован на уровне 19 Гбит/с, как у старших моделей. Стоить RTX 3070 Ti будет 599 долларов, а также получит защиту от майнеров.

Сообщается, что решение о переносе начала продаж было принято на фоне сложившегося дефицита. Главная цель заключается в попытке сделать продажи максимально массовыми, что позволит как можно большему количеству геймеров получить желанную видеокарты в первые дни. Приятно и то, что отсрочка на этот раз не так велика, как прежде, ведь GeForce RTX 3070 Ti придёт в магазины уже 6 июня, в то время как старшая модель GeForce RTX 3080 Ti ожидается 2 июня. Будем надеяться, что больше никаких отсрочек и переносов не будет, ведь мы уже заждались быстрых и мощных видеокарт, хотя всё решит эффективность блокировки от майнеров. Если она выстоит хотя бы несколько недель, в руки геймеров попадёт значительная часть от всего тиража.