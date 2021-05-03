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О видеокарте GeForce RTX 3080 Ti стало известно абсолютно всё за несколько месяцев до начала официальных продаж. Да что там говорить, ведь ещё в декабре начали ходить слухи об её скором выходе, а утечки предполагаемых графических чипов появлялись с завидной регулярностью. Дефицит полупроводников и электронных компонентов на пару с майнерами привели к тому, что NVIDIA посчитала анонс флагмана бессмысленным. В итоге начало продаж намечено на 26 мая, когда подобные видеокарты должны появится на прилавке всех магазинов планеты. Поскольку мы уже не раз сталкивались с бумажными анонсами, ожидать массовых продаж не стоит. Это утверждение тем более верно, что перед нами модель, рекомендованная стоимость которой стартует с 999 долларов, что даже в хорошие времена было недоступно абсолютному большинству геймеров.

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Если вы ожидали, что сможете в первых рядах получить GeForce RTX 3080 Ti по сходной цене, то у нас для вас есть плохие новости. Так, продавец из Австралии ComputersPerth просит за модель MSI Ventus 3X OC 1800 долларов, в то время как прокачанная Gigabyte Gaming OC оценивается в 2250 долларов (ниже цены в новозеландских долларах). Стоит учитывать, что сегодня только 3 мая, а значит цены предварительные и могут быть скорректированы в любой момент. Очевидно, что не в сторону уменьшения, ведь поставки могут оказаться ниже, а аппетиты продавцов и поставщиков куда выше обычного.

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В этой ситуации становится ясно, что пока антимайнерская блокировка, которая идёт в комплекте с GeForce RTX 3080 Ti, не сделала никакой погоды. Даже предварительные цены рисуют нам двойную переплату, а в момент выхода всё может стать ещё веселее, как это было с RTX 3060, которая внезапно с 329 долларов подорожала до 90 00 рублей и продолжает лежать на полках именно с таким ценником.

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Напомним, GeForce RTX 3080 Ti получит 12 Гб скоростной памяти, работающей на скорости 19 ГГц, что ниже, чем у флагмана линейки – GeForce RTX 3090, но выше, чем у стандартной версии RTX 3080. Графический чип полностью идентичен старшей версии, а ожидаемая производительность может оказаться слегка ниже. Скорее всего, реальные различия будут заметны только в приложениях, требующих большого количество встроенной памяти, в то время как в играх обе модели будут показывать примерно равную скорость. При этом новинка на 500 долларов дешевле, если отталкиваться от рекомендованной цены.