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Сегодня Steam является самой крупной платформой для продажи компьютерных игр на планете. В последнее время агрессивную политику ведёт Epic Games, которая в своём магазине установила более привлекательные для студий условия размещения. Это может показаться странным, но такой ход никак не повлиял на конечную цену игры, а значит многие пользователи не видят смысла скачивать несколько различных программ для доступа к игровой коллекции. Ну а позиция Epic Games строится на эксклюзивах, что позволяет чуть ли не насильно загонять фанатов, поскольку целый год встретить игру на других платформах будет невозможно.

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Известно, что все разработчики платят Epic Games 12% комиссию от продаж, в то время как в Steam она составляет 30% для всех, 25% для игр, заработавших на платформе 10 миллионов долларов, и 20% для проектов, доход от которых превысил 50 миллионов. Несмотря на подобный подход, Steam всё ещё держится, но теперь в дело вступил действительно сильный конкурент. Сообщается, что Microsoft снижает маржу с 30% до 12% для всех игр, которые появятся на платформе Windows Store. Повторимся, что это никак не повлияет на стоимость самих игр, ведь все сэкономленные деньги пойдёт на премии руководителям студий (например, Бобби Котику, который за 2020 год получил 200 миллионов).

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Microsoft видит свою задачу в привлечении разработчиков. Планируется, что крупные студии и инди-проекты начнут появляться на платформе Windows Store как грибы после дождя. Мало того, софтверный гигант не станет каким-либо образом ограничивать сторонние магазины, которые выпускают свои приложения для настольной операционной системы. Конкуренция будет честной (может быть), ну а сведений о том, будут ли покупаться эксклюзивы, либо Microsoft пойдёт иным путём, пока нет.

Также сообщается, что разработчики смогут получать более качественную поддержку (раньше была некачественная?), а также ускорить загрузку и ощутимо повысить количество доступных игр. Указывается, что уже 1 августа изменения вступят в силу, но информации о том, будет ли это касаться только новых проектов, или на них смогут претендовать все, пока нет.