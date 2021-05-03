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58 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году – список и сроки выхода

Один из последних инсайдерских списков выхода Android 11 на MIUI 12.5 на смартфоны Xiaomi
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В последние дни апреля Xiaomi в буквальном смысле утроила свои усилия по созданию стабильных прошивок для наиболее актуальных телефонов последних лет. Первая волна MIUI 12.5 стартовала уже в Китае, а вторая фактически запущена, поскольку в сети то и дело появляются новые образы как для рынка Поднебесной, так и для глобального рынка, а сегодня полностью готовы бета-версии для 35 смартфонов. И это ещё не всё, ведь в недрах Xiaomi зреет план по выпуску прошивки для гораздо большего количества аппаратов, а инсайдеры указывают на 45 и больше девайсов. Важно учитывать, что чаще всего подобные заявления включат и клоны, которые обильно создаёт Xiaomi для всего мира, но многие наши читатели даже не подозревают, что где-то на другом конце земного шара в магазинах лежит точно такой же телефон, но с другим названием. 

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Сегодня мы предлагаем ознакомиться с одним из последних публичных списков телефонов китайской компании, которые претендуют на получение ОС Android 11 уже в 2021 году. Данные явно не окончательные, поскольку планы меняются, а в перечень могут быть неожиданно включены и другие смартфоны, которые вышли в 2019 году. Скорее всего, это могут быть флагманы, такие как Mi 8 (были слухи, что данный аппарат может получить новую операционную систему). Xiaomi традиционно не комментирует подобные утечки, поскольку уже не раз сталкивалась с негодованием преданных фанатов, притягивающих компанию за данные им обещания. 

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В списке 58 телефонов, но, как мы уже писали выше, здесь много клонов, а также телефонов, предназначенных исключительно для китайского рынка, а значит вы могли даже не слышать об их существовании. Относительно срока известно, что к лету Android 11 на MIUI 12.5 получат флагманы: серия Mi 10 и Mi 11. В конце мая и середине июня могут подтянуться Mi Note 10, Redmi K30 и Blackshark. К середине лета присоединятся 8 и 9 серии Redmi Note и другие девайсы. Отметим, что речь идёт о Китае, ну а российская версия выйдет с опозданием до 1 месяца.

  1. Redmi K30
  2. Redmi 10X 5G
  3. Mi 10i
  4. Mi Note 10
  5. Redmi 9A
  6. Mi 10 5G
  7. Mi 10
  8. Mi CC9 Meitu Edition
  9. Blackshark 2
  10. Blackshark 3S
  11. Mi 10 Lite
  12. Blackshark 3
  13. Redmi Note 9T
  14. Poco F2 Pro
  15. Redmi Note 9 Pro Max
  16. Mi 10 Pro
  17. Redmi Note 9
  18. Redmi 10X Pro
  19. Mi 10T Pro
  20. Poco M2
  21. Mi 9
  22. Poco X2
  23. Redmi K30 Pro
  24. Blackshark 3 Pro
  25. Redmi K30S Ultra
  26. Mi 10T
  27. Mi CC9 Pro
  28. Redmi Note 9 Pro 5G
  29. Redmi K30 Pro Zoom
  30. Mi 9 SE
  31. Redmi Note 8T
  32. Mi CC9
  33. Mi Note 10 Lite
  34. Poco M2 Pro
  35. Redmi K30 Ultra
  36. Redmi Note 8
  37. Mi Note 10 Pro
  38. Poco X3 NFC
  39. Redmi Note 9S
  40. Mi A3
  41. Mi 10 Ultra
  42. Mi 10T Lite 5G
  43. Redmi Note 8 Pro
  44. Mi 9 Pro
  45. Redmi Note 9 4G
  46. Mi 9 Lite
  47. Redmi K30i 5G
  48. Redmi Note 9 Power
  49. Blackshark 2 Pro
  50. Mi 9T
  51. Redmi 9
  52. Redmi K30 5G
  53. Redmi K20
  54. Redmi Note 9 Pro
  55. Mi 9 Pro 5G
  56. Redmi 10X 4G
  57. Redmi K20 Pro
  58. Redmi Note 9 5G
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