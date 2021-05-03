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В последние дни апреля Xiaomi в буквальном смысле утроила свои усилия по созданию стабильных прошивок для наиболее актуальных телефонов последних лет. Первая волна MIUI 12.5 стартовала уже в Китае, а вторая фактически запущена, поскольку в сети то и дело появляются новые образы как для рынка Поднебесной, так и для глобального рынка, а сегодня полностью готовы бета-версии для 35 смартфонов. И это ещё не всё, ведь в недрах Xiaomi зреет план по выпуску прошивки для гораздо большего количества аппаратов, а инсайдеры указывают на 45 и больше девайсов. Важно учитывать, что чаще всего подобные заявления включат и клоны, которые обильно создаёт Xiaomi для всего мира, но многие наши читатели даже не подозревают, что где-то на другом конце земного шара в магазинах лежит точно такой же телефон, но с другим названием.

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Сегодня мы предлагаем ознакомиться с одним из последних публичных списков телефонов китайской компании, которые претендуют на получение ОС Android 11 уже в 2021 году. Данные явно не окончательные, поскольку планы меняются, а в перечень могут быть неожиданно включены и другие смартфоны, которые вышли в 2019 году. Скорее всего, это могут быть флагманы, такие как Mi 8 (были слухи, что данный аппарат может получить новую операционную систему). Xiaomi традиционно не комментирует подобные утечки, поскольку уже не раз сталкивалась с негодованием преданных фанатов, притягивающих компанию за данные им обещания.

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В списке 58 телефонов, но, как мы уже писали выше, здесь много клонов, а также телефонов, предназначенных исключительно для китайского рынка, а значит вы могли даже не слышать об их существовании. Относительно срока известно, что к лету Android 11 на MIUI 12.5 получат флагманы: серия Mi 10 и Mi 11. В конце мая и середине июня могут подтянуться Mi Note 10, Redmi K30 и Blackshark. К середине лета присоединятся 8 и 9 серии Redmi Note и другие девайсы. Отметим, что речь идёт о Китае, ну а российская версия выйдет с опозданием до 1 месяца.

Redmi K30 Redmi 10X 5G Mi 10i Mi Note 10 Redmi 9A Mi 10 5G Mi 10 Mi CC9 Meitu Edition Blackshark 2 Blackshark 3S Mi 10 Lite Blackshark 3 Redmi Note 9T Poco F2 Pro Redmi Note 9 Pro Max Mi 10 Pro Redmi Note 9 Redmi 10X Pro Mi 10T Pro Poco M2 Mi 9 Poco X2 Redmi K30 Pro Blackshark 3 Pro Redmi K30S Ultra Mi 10T Mi CC9 Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi K30 Pro Zoom Mi 9 SE Redmi Note 8T Mi CC9 Mi Note 10 Lite Poco M2 Pro Redmi K30 Ultra Redmi Note 8 Mi Note 10 Pro Poco X3 NFC Redmi Note 9S Mi A3 Mi 10 Ultra Mi 10T Lite 5G Redmi Note 8 Pro Mi 9 Pro Redmi Note 9 4G Mi 9 Lite Redmi K30i 5G Redmi Note 9 Power Blackshark 2 Pro Mi 9T Redmi 9 Redmi K30 5G Redmi K20 Redmi Note 9 Pro Mi 9 Pro 5G Redmi 10X 4G Redmi K20 Pro Redmi Note 9 5G