Почти новый Xiaomi Redmi Note 9 Pro загорелся в руках у ребёнка
Любая электроника, производимая человеком, имеет определённый процент брака. Это непредвиденные расходы, которые выделяет каждый производитель, а решить проблему пока не удалось никому. Отметим, что в последние года данный показатель сильно снизился, ведь переход от ручной сборки к автоматизации позволяет убрать основные детские болезни, напрямую зависящие от живых работников сборочных цехов. Также изменился подход к контролю качества, ведь сегодня любой выпущенный смартфон не попадает сразу в коробку, а тестируется машиной, запускающей на нём некоторые приложения, а длительность и тщательность самого теста напрямую зависит от компании, поскольку только крупные бренды могут себе позволить выделять дополнительные помещения и деньги на эти цели.
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Несмотря на это телефоны загораются и даже очень хорошо. Пожалуй, в качестве самого известного примера можно привести всю серию Galaxy Note 7, когда сотни тысяч аппаратов вернулись на заводы Samsung, а производитель потратил 5 миллиардов на покрытие сопутствующих расходов. Не так давно мы рассказывали о взорвавшемся Galaxy J5 Prime, но там ситуация была не совсем ясна. Судя по всему, виноват был сам пользователь, который использовал поддельную батарейку и дешёвый зарядник. Ну а пару дней назад стало известно, что один из телефонов Xiaomi Redmi Note 9 Pro неожиданно загорелся.
Сообщается, что аппарат был приобретён ещё в декабре на подарок ребёнку (не более 4 месяцев назад). Логично будет предположить, что на нём много играли, но разве это запрещено производителем? В какой-то момент Redmi Note 9 Pro задымился, а после появились первые признаки возгорания. Владелец смартфона испугался и бросил телефон в воду. Рассмотреть бедолагу можно на изображении выше. Известно, что в момент возгорания устройство находилось в руках у ребёнка. Информации о пострадавших пока нет.
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Стоит отдать должное представителям Xiaomi, ведь они тут же предложили свою помощь, заявив, что сожалеют о случившимся и готовы взять мобильник на тест. Отметим, что подобных аппаратов выпущено несколько миллионов, а описанный случай возгорания только один. Это значит, что производителю волноваться не о чем, но имидж прежде всего, поэтому Xiaomi может поменять сгоревший девайс даже если проблема была на стороне пользователя. Чем всё завершилось, неясно, ведь автор сообщения не оставил больше никаких комментариев.
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