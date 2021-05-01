AMD отказалась от выпуска 6-нм Ryzen 6000 и сразу перейдёт на 5-нм Ryzen 7000 Raphael
Не так давно в прессу попала информация о том, что AMD планирует выпустить новое поколение процессоров Ryzen 6000 Warhol. Решение вызвало массу вопросов, ведь ранее ни о чём подобном не сообщалось. Мало того, камни должны были быть построены на 6-нм технологическом процессе и архитектуре под названием Zen 3 Refresh. Предполагалось, что они будут быстрее своих коллег до 12% зависимости от различных задач, включая приложения, заточенные под одно ядро. Кроме того, ожидалась улучшенная производительность в многопоточных задачах и сложных вычислениях. Как выяснилось, AMD решила заморозить целое поколение своих процессоров.
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TSMC не справляется, а ожидать освобождения производственных мощностей сегодня не приходится. Скорее всего, AMD просто осознала бесперспективность выпуска нового поколения без каких-либо реальных планов на его массовость. Это могло привести к тому, что подобных камней мы бы просто не увидели в магазинах, а между тем дополнительные заказы оттянули бы на себя текущее производство. Но не всё так плохо, ведь уже через несколько месяцев в продажу может поступить так называемые Ryzen 5000 Refresh, которые будут основаны на всё том же 7-нм техпроцессе, но получат слегка улучшенную архитектуру Zen 3. Ожидать 12% прироста не стоит, но, вполне возможно, путём пока неизвестных манипуляций, инженерам AMD удастся добиться впечатляющего увеличения скорости в одном из направлений: одно ядро, либо все ядра.
Тот же источник уверяет, что все усилия будут направлены напроцессоры Ryzen 7000, которые имеют кодовое название Raphael и основаны на абсолютно новой архитектуре Zen 4. Они также выполнены по нормам 5-нм техпроцесса и потребует абсолютно новый сокет, что приведёт к окончательной смерти долгоиграющего AM4. Ранее ходили слухи, что новым сокетом окажется AM5, который сможет стать основой для нескольких поколений, вплоть до 3-нм процессоров, но это пока отдалённая перспектива, ведь даже Apple будет в 2021 году довольствоваться пятью нанометрами.
Скорее всего, ждать новые Ryzen 7000 в 2021 году не стоит, ведь полупроводниковый кризис до сих пор не позволяет AMD выполнить текущие обязательства, включая выход на нормальное количество производимых графических чипов для видеокарт.
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