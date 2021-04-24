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Уже в 2021 году Intel начнёт массовое производство 12-го поколения настольных процессоров Alder Lake, которые впервые за всю историю будут работать на 10-нм технологических нормах. Для сравнения, AMD выпустило уже два поколения процессоров на 7-нм техпроцессе, а Apple бьёт рекорды со своим 5-нм чипом М1. Стоит отметить, что даже 14-нм Core i9-11900K способен на равных конкурировать с 8-ядерным Ryzen 7 5800Х, поэтому сложно даже представить, что смогут предложить более продвинутые камни Intel. Как оказалось, у красных уже готов ответ, который может свести на нет все усилия синих.

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Итак, согласно просочившейся дорожной карте, в самое ближайшее время нас ожидает сразу два поколения процессоров AMD, но сегодня мы остановимся только Ryzen 6000 Warhol, основанном на архитектуре Zen 3, которая сегодня установлена в самые новые 7-нм камни. Это будет так называемый Zen 3 Refresh, который сможет предложить более эффективное использование технологий за счёт 6-нм техпроцесса. Предполагается, что это позволит флагманам преодолеть 5 ГГц, сделав фанатам огромный сюрприз, ведь подобной тактовой частоты мы не видели очень много лет.

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Важно отметить, что Ryzen 6000 Warhol будет предлагаться для материнских плат на основе AM4, а значит новые процессоры смогут попасть в руки миллионам потенциальных покупателей с чипсетами А520, В550 и Х570. Не исключено, что получат поддержку и многие материнские платы на чипсетах 400-й серии. Случится это не сразу, ведь производители заинтересованы в продаже более новых компонентов, но исключать совместимость с народным В450 мы не берёмся.

Согласно утечкам, Zen 3 Refresh окажется от 9 до 12% быстрее текущего Zen 3, а также предложит улучшенную производительность в одноядерных задачах. Может показаться, что в играх AMD уже выжали свои процессоры до последней капли, но, вполне возможно, предел для улучшений пока не достигнут. Ожидается, что новая линейка поступит в продажу уже в 2021 году, но надеяться на низкую стоимость не стоит. Если сегодня заглянуть в магазины, то камни на Zen 2 Refresh от 2020 года стоят куда больше стандартного Zen 2 и лишь немного уступают новому поколению. Сегодня сложно предугадать, когда точно стоит ждать подобные процессоры в продаже, ведь дефицит полупроводников ощутимо ударил по AMD, вынуждая снизить производство графических чипов в пользу игровых приставок Sony и Microsoft.

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