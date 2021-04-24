Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г

Уже в 2021 году поступит улучшенная линейка настольных процессоров с тактовой частотой выше 5 ГГц
[ ] для раздела Блоги
3
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Уже в 2021 году Intel начнёт массовое производство 12-го поколения настольных процессоров Alder Lake, которые впервые за всю историю будут работать на 10-нм технологических нормах. Для сравнения, AMD выпустило уже два поколения процессоров на 7-нм техпроцессе, а Apple бьёт рекорды со своим 5-нм чипом М1. Стоит отметить, что даже 14-нм Core i9-11900K способен на равных конкурировать с 8-ядерным Ryzen 7 5800Х, поэтому сложно даже представить, что смогут предложить более продвинутые камни Intel. Как оказалось, у красных уже готов ответ, который может свести на нет все усилия синих.

реклама

Итак, согласно просочившейся дорожной карте, в самое ближайшее время нас ожидает сразу два поколения процессоров AMD, но сегодня мы остановимся только Ryzen 6000 Warhol, основанном на архитектуре Zen 3, которая сегодня установлена в самые новые 7-нм камни. Это будет так называемый Zen 3 Refresh, который сможет предложить более эффективное использование технологий за счёт 6-нм техпроцесса. Предполагается, что это позволит флагманам преодолеть 5 ГГц, сделав фанатам огромный сюрприз, ведь подобной тактовой частоты мы не видели очень много лет.

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Важно отметить, что Ryzen 6000 Warhol будет предлагаться для материнских плат на основе AM4, а значит новые процессоры смогут попасть в руки миллионам потенциальных покупателей с чипсетами А520, В550 и Х570. Не исключено, что получат поддержку и многие материнские платы на чипсетах 400-й серии. Случится это не сразу, ведь производители заинтересованы в продаже более новых компонентов, но исключать совместимость с народным В450 мы не берёмся.

Согласно утечкам, Zen 3 Refresh окажется от 9 до 12% быстрее текущего Zen 3, а также предложит улучшенную производительность в одноядерных задачах. Может показаться, что в играх AMD уже выжали свои процессоры до последней капли, но, вполне возможно, предел для улучшений пока не достигнут. Ожидается, что новая линейка поступит в продажу уже в 2021 году, но надеяться на низкую стоимость не стоит. Если сегодня заглянуть в магазины, то камни на Zen 2 Refresh от 2020 года стоят куда больше стандартного Zen 2 и лишь немного уступают новому поколению. Сегодня сложно предугадать, когда точно стоит ждать подобные процессоры в продаже, ведь дефицит полупроводников ощутимо ударил по AMD, вынуждая снизить производство графических чипов в пользу игровых приставок Sony и Microsoft.

реклама


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
113
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
28
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 104
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 113
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
40
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
20
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
7
VideoCardz рассказали о скорости майнинга на RTX 3080 Ti
37
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
1
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
13
Резкое падение Биктоина привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
47
Xiaomi Redmi Note 9 дешевеет в России – Helio G85, NFC и аккумулятор на 5 020 мА*ч
3
В World of Tanks появятся героини аниме-сериала Girls und Panzer вместе с уникальной озвучкой и премиум-танком
9
Xiaomi устранила проблемы с мерцанием экрана в Redmi Note 10 Pro
+
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
168
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
CNBC: в ближайшее время Bitcoin может обрушиться до 20000-30000$
16
Для эффективной добычи криптовалюты Chia Coin понадобятся вместительные накопители и много ОЗУ
57
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
44
19 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0
3
Цена на The Last of Us Part II в российском PlayStation Store взлетела до 4 999 рублей
17
Финальный список из 58 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение Android 11 на MIUI 12.5 в 2021г
1

Популярные статьи

Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
30
Разблокируем скрытые настройки БИОС
33
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
35
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
80
10 самых популярных и захватывающих онлайн шутеров и "Королевских битв" на ПК в 2021 году
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
21
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
15

Сейчас обсуждают

Собаки на Zen'е
14:19
Уже неинтересно даже следить за развитием процессоров. Что Rocket Lake, что Zen 3 обеспечат комфортный FPS в 99% игр. Куда ещё лучше? А вот современные кривые игры поставят раком любую видяху.
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
HREN
14:19
Магнитьюд Интел 10900к нормально охлаждает. Минус пару-тройку градусов от ЕК Велосити. Есть оба, т.ч. видно в натуре. Другой вопрос, что ценник. Но это дело вкуса.
EK-Quantum Magnitude sTRX4: водоблок для AMD Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 2
Михаил Невский
14:18
никто не обещал, очнись. тогда процентов 5% было и столько же обещано. 19% было при переходе с zen 2 на zen 3. так столько и было. Иногда до 25%. От 10 до 25%. то есть 19% в среднем было. так что не н...
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
Сыгындырдык Ийдыкдырдынов
14:14
Кто там куда ворвался-то🤦‍♂️толлко вы, продажные говн***еды майнинговую шляпу и раздуваете.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Yuri Myakotin
14:09
Оно бы вообще все видеокамеры убрать нафиг, кроме тех, которые на частных территориях, и, соответственно, инфо с них доступно только владельцу территории, а не полицаям и прочим госпаразитам.
В Европе могут полностью запретить распознавание лиц в общественных местах
Владимир Захаров
14:09
Согласно утечкам, Zen 3 Refresh окажется от 9 до 12% быстрее текущего Zen 3 Помниться перед анонсом Zen 2 Refresh обещали прирост вплоть до 20% по отношению к Zen 2 После обзоров народ сильно негодо...
Процессоры Ryzen 6000 Warhol на архитектуре Zen 3 Refresh могут пробить отметку в 5 ГГц уже в 2021 г
ахахах
14:05
пендосы и европа вскормила всех терарюг
В Европе могут полностью запретить распознавание лиц в общественных местах
Alexey Fufaev
14:04
да ддос атаку на эту chia устройте да и всё. да и вообще есть надежда что как storj само загнется. все за хардами бегали в итоге никому ничего не платилось, как в МММ . Зато потом появилось много БУ ...
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
Clocker_F1
14:03
Серия Нитро всегда интересна, ибо ТОП )) Ждем обзоров.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
Clocker_F1
14:02
а учитывая тематику данного сайта, то нет ;)
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем