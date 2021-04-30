Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В ходе недавнего квартального отчёта руководство AMD рассказало о том, как прекрасно идут дела у компании, а также поделилось планами на будущее, которое, судя по всему, не будет радужным и безоблачным. Сообщается, что следующие несколько кварталов будут сложными, ведь AMD придётся бороться не только за потребительский рынок, но и за право получить как можно большую часть производственных мощностей TSMC. Лиза Су обещает увеличить поставки видеокарт, ведь графические чипы больше всего пострадали от дефицита на рынке ещё и потому, что дополнительную нагрузку оказали майнеры.

реклама

AMD представила некоторую статистику продаж, но некоторых экспертов она не устроила. Именно поэтому на сайте Hardwaretimes было проведено настоящее исследование, позволившее сделать любопытные выводы о том, как красные распорядились мощностями TSMC. Давайте вначале изучим данные размеров кристаллов для всей продукции, выпускаемой AMD. Информация представлена ниже, а данные свидетельствует о том, насколько выгодно выпускать чипы для тех или иных продуктов.

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Как видите, больше всего кристалл у нового поколения видеокарт Radeon RX 6000 – 520 мм2, а значит подобные продукты не могут быть дешёвыми. На втором месте игровая приставка Xbox Series X, а PlayStation 5 на третьем. При этом консоли намного больше обычных настольных процессоров, а значит маржа от Sony и Microsoft должна быть маленькой, а относительно невысокие отпускные цены должны компенсироваться огромным числом проданных экземпляров.

реклама

Выше проведено вычисление того, сколько отдельных процессоров поместится на стандартную пластику размером 42 000 мм2, а также приблизительное количество кремниевых вафель выпущенных TSMC и использованных в различных продуктах. Здесь стоит констатировать, что полным аутсайдером стали гибридные настольные процессоры – 2016 пластин. Здесь AMD явно сделала неверный ход, ведь подобные камни могли стать отличным подспорьем для завоевания рынка, когда видеокарт в наличии нет, а мощная графика позволяет запускать почти все современные игры.

Настольные процессоры получили всего 6249 вафель, но за счёт небольшого по площади кристалла мы всё же можем видеть их в магазинах. А вот с видеокартами всё плохо. Мало того, что сам графический чип просто огромный, так AMD ещё и решила использовать всего 6172 пластины. Если подсчитать все вафли, отданные на производство консолей (89 584), то окажется, что соотношение пластин для приставок и видеокарт было 14 к 1. Информация актуальная для последних шести кварталов и считается приблизительной.