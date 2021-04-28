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Сегодня сообщество майнеров переживает большой подъём, связанный с появлением новой криптовалюты Chia Coin. Здесь главным отличием от традиционных цифровых монет стал новый алгоритм Proofs of Space and Time, основанный на доказательстве получения дивидендов не за счёт производительности вашего процессора или графического чипа, а объёма накопителя. Если у вас много свободного места – монет будет больше, если его мало – меньше, либо не будет совсем. Информация сильно упрощена, но в целом отражает реальное положение дел.

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Ещё несколько недель назад в азиатских странах началась охота на скоростные твердотельные накопители и жёсткие диски большого объёма. Вначале из продажи пропали серверные решения, поскольку они гораздо выносливее и предназначены для обработки данных на протяжение долгих лет. Та же судьба постигла и серверные жёсткие диски. В конце концов доморощенные фермеры раскупили самые обычные жёсткие диски и накопители, срок жизни которых сильно ограничен.

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Согласно сообщению компании Adata, количество прямых заказов в апреле подскочил на 500%, при этом стоит констатировать, что дефицит начался с Китая и Гонконга, а сегодня подобная ситуация наблюдается по всему миру. Представители Adata уверяют, что делают всё возможное для увеличения поставок, но не могут гарантировать, что спрос не превысит предложения. Особенно это касается твердотельных накопителей, ведь проблемы на полупроводниковом рынке напрямую касаются SSD, а значит повышения цен избежать не удастся. И это далеко не всё, ведь стоимость на отдельные категории накопителей уже подскочила, а производства загружены и оказались неготовы к взрывному спросу. Всё это несёт массу дополнительных проблем, ведь кроме дефицита графических и автомобильных чипов мы получим масштабный дефицит вообще всей полупроводниковой продукции.

По мнению экспертов, покупка обычного накопителя неэффективна и не может считаться выгодным вложением. Дело в том, что при генерации монеток Chia происходит построение графика, который перезаписывает от 1.6 до 1.8 Тб свободного пространства. При этом стандартный SSD не выдержит больше 1500 графиков, а значит придёт в негодность скорее, чем кончится гарантия. Мало того, если цена на Chia не будет достаточно высокой, вложения не окупятся.