Перекупщикам на eBay досталось в 5 раза больше видеокарт NVIDIA, чем AMD, а поставки выросли на 40%
Это нам с вами кажется, что дефицит полупроводников коснулся только геймеров. На самом деле низкие поставки не дают перекупщикам как следует поднять свои заработки, ведь далеко не все производители справляются со своими первоначальными планами, а заявления явно не соответствуют реальности. К примеру, в 2020 году AMD обещала завалить нас графическими чипами. Многие уже раздумывали о покупке мощного блока питания на 1500 Вт и материнской платы с двумя слотами под видеокарты, как вдруг пришли майнеры.
реклама
Сегодня становится очевидно, что обвинять шахтёров во всех смертных грехах неверно, ведь в первую очередь подкачали сами производители. И вот здесь как раз речь пойдёт об AMD, которая выпустила так мало видеокарт, что даже перекупщики не способны получить их в достаточном количестве. Ниже представлена таблица продаж тех или иных видеокарт на eBay. Эта статистика отражает общие показатели рынка и доступность товаров, а также однозначную победу NVIDIA
Как видите, лучше всего в период 13-27 апреля продавалась GeForce RTX 3070. Только этот графический чип засветился 1598 раз. Если сложить все видеокарты Radeon RX 6000-й серии (а их 161+207+114+330=812), то можно сделать вывод, что поставки всей продукции красного лагеря в 2 раза уступают продажам одной лишь RTX 3070. Но ведь на этом продукция NVIDIA не заканчивается: есть ещё 722 GeForce RTX 3090, 904 RTX 3080 и больше 1000 RTX 3060/3060 Ti. Если сложить их вместе, то окажется, что продажи NVIDIA в 5 раза превысили таковые AMD.
реклама
Выше можно ознакомиться с таблицей за первую половину апреля. Если сравнивать данные с показателями за вторую половину месяца, то можно сделать вывод о немалом притоке видеокарт на рынок. Так, поставки GeForce RTX выросли на 40%, ну а лидер списка – GeForce RTX 3070 на 45%. Есть подвижки и у AMD, но общее количество поставок здесь настолько мизерно, что говорить о серьёзности намерений красной команды не приходится. Ясно, что далеко не все видеокарты попадают на eBay, но большая выборка позволяет сделать вывод об общей корреляции с рынком. Добавим, что пока предпосылок для улучшения положения на рынке нет, а сами производители предпочитают не давать опрометчивых прогнозов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила