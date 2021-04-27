Tesla продала Биткоинов на 270 миллионов долларов, а Илон Маск назвал причины и размер прибыли
В начале 2021 года Илон Маск отчитался о покупке Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Отметим, что многие аналитики связывают резкий рост стоимости первой криптовалюты именно с именем миллиардера, поскольку для многих он является светочем и финансовым гуру, к словам которого прислушиваются, а мнению доверяют. За три месяца, прошедших с проведения удачной сделки, финансовая подушка Tesla выросла почти в 2 раза, а представители автогиганта уже не раз повторяли, что на криптовалюте им удалось заработать больше, чем на продаже машин.
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Когда речь заходит о стабильности Биткоина, аналитики часто уверяют, что Илон Маск знает своё дело и выведет криптовалюту в тот момент, когда она будет находиться на пике. Это же может стать сигналом для рынка, что пора продавать, что и приведёт к необратимому падению цифровых денег, когда и Биткоин и сотни других альткоинов отправятся в глубокое пике. Пока же этого не случилось, можно спокойно торговать, зарабатывая немалую прибыль. Сегодня случилось весьма неожиданное, ведь Tesla без лишнего шума вывела немалые 272 миллиона.
Согласно официальным данным, 101 миллион из указанной выше суммы является чистой прибылью. Поскольку информации крайне мало, а сам Илон Маск прокомментировал транш скупо, стоит вспомнить, что ранее представители Tesla подтолкнули стоимость Биткоинов вверх, заявив о решении продавать автомобили за криптовалюту. Одновременно с этим утверждалось, что Биткоины не будут переводиться в фитные валюты. Неясно, как всё это согласуется с текущим решением автопроизводителя.
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Илон Маск уверяет, что его никто не спрашивает. Якобы это не он принимает подобные решения (а кто тогда?). Некие силы внутри Tesla буквально связали его по рукам и ногам, запрещая участвовать в осуждении судьбы купленной криптовалюты (образно). По его словам, Биткоины были проданы для того, чтобы доказать их ликвидность в качестве полноценной альтернативы для хранения денежных средств. Отметим, что обычно продажа актива связывается с его слабостью, а не силой, но у Илона свои резоны (кто мы такие, чтобы спорить с обладателем состояния в 175 миллиардов долларов?). Сам же Биткоин пока стойко выдержал удар и даже не думает терять в цене.
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