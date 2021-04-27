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В начале 2021 года Илон Маск отчитался о покупке Биткоинов на 1.5 миллиарда долларов. Отметим, что многие аналитики связывают резкий рост стоимости первой криптовалюты именно с именем миллиардера, поскольку для многих он является светочем и финансовым гуру, к словам которого прислушиваются, а мнению доверяют. За три месяца, прошедших с проведения удачной сделки, финансовая подушка Tesla выросла почти в 2 раза, а представители автогиганта уже не раз повторяли, что на криптовалюте им удалось заработать больше, чем на продаже машин.

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Когда речь заходит о стабильности Биткоина, аналитики часто уверяют, что Илон Маск знает своё дело и выведет криптовалюту в тот момент, когда она будет находиться на пике. Это же может стать сигналом для рынка, что пора продавать, что и приведёт к необратимому падению цифровых денег, когда и Биткоин и сотни других альткоинов отправятся в глубокое пике. Пока же этого не случилось, можно спокойно торговать, зарабатывая немалую прибыль. Сегодня случилось весьма неожиданное, ведь Tesla без лишнего шума вывела немалые 272 миллиона.

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Согласно официальным данным, 101 миллион из указанной выше суммы является чистой прибылью. Поскольку информации крайне мало, а сам Илон Маск прокомментировал транш скупо, стоит вспомнить, что ранее представители Tesla подтолкнули стоимость Биткоинов вверх, заявив о решении продавать автомобили за криптовалюту. Одновременно с этим утверждалось, что Биткоины не будут переводиться в фитные валюты. Неясно, как всё это согласуется с текущим решением автопроизводителя.

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Илон Маск уверяет, что его никто не спрашивает. Якобы это не он принимает подобные решения (а кто тогда?). Некие силы внутри Tesla буквально связали его по рукам и ногам, запрещая участвовать в осуждении судьбы купленной криптовалюты (образно). По его словам, Биткоины были проданы для того, чтобы доказать их ликвидность в качестве полноценной альтернативы для хранения денежных средств. Отметим, что обычно продажа актива связывается с его слабостью, а не силой, но у Илона свои резоны (кто мы такие, чтобы спорить с обладателем состояния в 175 миллиардов долларов?). Сам же Биткоин пока стойко выдержал удар и даже не думает терять в цене.