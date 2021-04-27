Первые сведения о процессорах Ryzen 8000 – 3-нм техпроцесс и архитектура Zen 5 big.LITTLE
Несколько дней назад стали известны некоторые характеристики процессоров Ryzen 6000 под кодовым названием Warhol. Сообщается, что это так называемое поколение Zen 3 Refresh, которое будет основано на уже знакомой нам архитектуре, но получит увеличенную тактовую частоту до 5 ГГц и 6-нм техпроцесс. Вполне возможно, что это ранние планы инженеров AMD, а значит есть шанс, что ничего подобного мы не увидим вообще.
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Если отталкиваться от известных нам фактов, то следующее полноценное поколение окажется построено на архитектуре Zen 4 и 5-нм техпроцессе. В ситуации, когда полупроводниковая промышленность переживает не лучшие деньки, ждать подобных камней придётся до 2022 года, но они по крайней мере были анонсированы и зафиксированы на дорожной карте, в то время как дальше всё туманно. Сегодня появились первые любопытные подробности об архитектуре Zen 5, которая будет напоминать 10-нм чипы Intel Alder Lake, созданные на базе технологии big.LITTLE.
Сообщается, что эти чипы будут частью линейки Ryzen 8000, включая 8 больших и 4 маленьких ядра. Скорее всего более скоростные Ryzen 9 будут иметь больше ядер, но соотношение окажется 2к1. Указывается, что они будут основаны на 3-нм техпроцессе и появятся не ранее 2024 года. Если учитывать, что аналогичные камни Intel появятся к 2023, то задержка в год не кажется такой критичной, особенно на фоне того, что ни одна из компаний не даёт точной информации о сроках появления. Это значит, что мы можем увидеть процессоры Ryzen 8000 значительно позднее.
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Эксперты указывают, что пока это ранние планы команды инженеров, а значит нет ни спецификаций, ни вообще ничего, кроме договорённостей с TSMC, которая уже рассказала о планах вывода чипов на основе 5-нм и 3-нм техпроцессов. Стоит учитывать, что главным клиентом тайваньского производителя является Apple, поэтому все остальные получают доступ к новым технологическим нормам с годичным опозданием.
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