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Сегодня тема криптовалют стала основной в информационном поле новостных агентств, поскольку воплощает одно простое стремление большинства людей на планете – разбогатеть ничего не делая. К несчастью, шумиха вокруг Биткоина куда больше, чем количество реальных историй миллионеров, которые проснулись с большой пачкой банкнот в кармане. Точно такая же ситуация и с новыми криптовалютами по типу Догикоина. Большая их часть сконцентрирована в руках нескольких миллионеров, а значит основную часть дивидендов получили единицы, в то время как наиболее удачливые члены криптосообщества смогли лишь немного улучшить свои экономические показатели. Но это нужно учитывать, что вышеперечисленные люди купили Доги не тогда, когда он стоил по 35 центов, а гораздо раньше.

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Если верить известному учёному Джорджу Черчу из Гарварда, то его компания Nebula Genomics вскоре сделает всех нас богатыми, ведь можно будет продавать собственные гены в виде NFT-токенов. Слышали истории о том, как никому не известные псевдохудожники продают свои цифровые картины за миллионы долларов? Так вот, вскоре это сделать сможете и вы, или не сможете, ведь пока это только проект, который может оказаться долгостроем, требующим миллионных вливаний от инвесторов. Суть технологии проста: во время забора генетического материала он шифруется с помощью технологии блокчейн и только после этого передаётся в руки человеку, заказавшему исследование. Он вправе распоряжаться данными по своему усмотрению, вплоть до продажи в качестве NFT-токена.

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По словам Джорджа Черча, идея использования генетического кода для создания криптовалюты не является его целью, ведь он хочет защитить конфиденциальность и позволить людям получить контроль над процедурой проверки ДНК. И вот здесь и возникает главный вопрос: кому мы будем продавать наши гены? Если на их базе будет создана криптовалюта, то как вообще майнить? Процедура пока описана невнятно, а сам учёный витает в облаках. Возможно, у него есть какие-то более конкретные планы, но пресса пока не осведомлена о них полностью. Несмотря на это идея выглядит любопытно, ведь превратить каждого человека в ферму для майнинга – не приходило в голову никому, если не считать ребят из фильма Матрица, но они говорили исключительно об утилитарной пользе, добывая не виртуальные монетки, а энергию.