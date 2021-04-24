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В последние годы в городах по всему миру были установлены десятки и сотни тысяч камер, которые призваны следить за правопорядком на улицах. При этом немалая часть получила скрытую функцию распознавания лиц, позволяющую вычислить преступника в толпе, или найти потерявшегося ребёнка. Возможности действительно впечатляют, а умные алгоритмы на основе ИИ демонстрируют способность вычислять любого человека даже если его лицо закрыто медицинской маской. Всё это стало эффективно работать во время пандемии, когда в некоторых странах появились инструменты выявления больных коронавирусом на улицах. Ясно, что подобные инициативы не могли остаться незамеченными и вызывают немалое беспокойство у обычных граждан.

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Несколько дней назад Еврокомиссия разработала ряд положений, позволяющих активировать камеры для поиска пропавших детей, выявления на улицах преступников или террористов. Очевидно, что ИИ будут использовать не только во время террористических атак, а значит де-факто распознавание будет активно постоянно, а алгоритм сможет фиксировать лица абсолютно всех проходящих мимо камеры людей. Политики уверяют, что не планируют нарушать личное пространство граждан, заботясь об их защите. Кроме того, они поясняют, что Китай и США в этом вопросе ушли куда дальше, а Европа сильно отстаёт, и нужно принимать срочные меры для сокращения технологической дистанции.

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Как мы уже указывали, не все довольны подобным развитием дел. К примеру в строго негативном тоне выступил European Data Protection Supervisor (EDPS) – это европейский орган, призванный наблюдать за защитой конфиденциальности и личных свобод. Представители EDPS заявляют, что не согласны с решением политиков и требуют запретить распознавание лиц в общественных местах по всей Европе. Поскольку орган имеет немалые полномочия, он может повилять на окончательное решение.

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EDPS не стала подбирать правильные слова, прямо сказав о возможностях, которые хотят себе предоставить политики. По мнению надзорного органа, это даст возможность спецслужбам вторгаться в личную жизнь по нажатию одной кнопки или даже без неё, ведь ИИ всё будет делать сам, а человеку за пультом потребуется ввести только имя подозреваемого. Кто-то считает, что честным гражданам прятать нечего. Может и так, но это не значит, что за каждым шагом людей нужно наблюдать. Складывается такое ощущение, что правительство подозревает каждого, желая знать всё о его перемещении и действиях вне дома. Именно вне дома, ведь внутри за нами наблюдают умные телевизоры, слушают умные колонки и другая современная техника.