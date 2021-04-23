Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард

У владельцев Биткоина не выдержали нервы и они выводят криптовалюту в реальные деньги
[ ] для раздела Блоги
16
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время Биткоин снова штормит, а трейдеры теряют миллиарды долларов на длинных контрактах. Не удивительно, ведь многие ожидали роста криптовалют, которые должны были принести всем участникам рынка немалый доход. Увы, никто не предполагал, что вчера вечером президент США неожиданно заявит о желании обложить двукратным налогом миллионеров. Ребята зашевелились, ведь мало кто хочет играть по правилам, предпочитая вносить копейки, в то время как обычные граждане должны оплачивать весь этот безумный праздник жизни. Новость вызвала лёгкий шок, а котировки криптовалют пошли вниз. Падение Биткоина достигало 10%, в то время как Эфир опускался на 13 и выше процентов. 

реклама

Одновременно с этим произошло ещё одно любопытное событие, но прежде чем о нём говорить нужно кое-что прояснить. Дело в том, что многие держатели криптовалют предпочитают хранить свой монетки на кошельках, где они не доступны для контроля государства и не могут быть ликвидированы, изъяты или заблокированы. Биржи являются более надёжным местом, но там каждый пользователь проходит идентификацию, включающую верификацию личности и банковских счетов. Но когда требуется вывести Биткоины в реальные деньги, чаще всего прибегают к помощи Бирж, поскольку обменники берут уж очень высокий процент за свои услуги. 

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Сегодня стало известно, что в ходе падения Биткоина произошёл рекордный вывод Биткоинов в фиатные валюты посредством завода их на биржи с приватных кошельков. Всего было переведено около 20 тысяч ВТС, что составляет 1 миллиард долларов. Если посмотреть на график, то окажется, что перевод в 2 раза больше того, что происходит каждый день. Пи этом чаще всего приток и отток компенсируют друг друга, а сегодня наблюдается настоящий ажиотаж.

реклама

Красным на графике показан ввод на биржи с целью перевода в доллары, зелёным – вывод денег на криптокошельки. Судя по всему, у кого-то сдали нервы. Отметим, что это не рекорд, ведь 20 марта паника была в два раза больше, но в любом случае подобные действия доказывают, что держатели криптовалюты не уверены в её будущем и готовы обрушить стоимость Биткоина из-за своих страхов. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
110
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
29
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
13
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 110
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Уровень производительности GeForce RTX 3080 Ti в майнинге Ethereum весьма высок
40
27 смартфонов Xiaomi и Redmi получили новую версию MIUI 12.5
1
Энтузиаст обнаружил способ покупки видеокарт AMD по рекомендованной цене и был награждён футболкой
17
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
7
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
22
Xiaomi выпустила первую официальную стабильную прошивку MIUI 12.5 для 7 смартфонов
+
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
9
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
95
Новый M1 iPad Pro не оставит шанса Galaxy Tab S8 со Snapdragon 888
11
Для борьбы с майнерами премьер-министру РФ предложили увеличивать тарифы на электроэнергию
167
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
19
CNBC: в ближайшее время Bitcoin может обрушиться до 20000-30000$
15
AMD Ryzen 5 5600X подешевел до уровня Intel Core i9-9700KF
24
Bitcoin резко упал в цене – криптовалюта рекордно подешевела за последние 48 дней
58
Настольная игра от бывших сотрудников Blizzard собрала нужную сумму на Kickstarter за считанные минуты
5
Первые тесты GeForce RTX 3080 Ti не подтвердили антимайнерской защиты, а добыча не уступает RTX 3090
41
Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК
71
Владельцы Tesla устроили протест на Шанхайской международной выставке автомобилей
22
19 устройств Huawei получили операционную систему Harmony OS 2.0
3

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
120
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
110
Разблокируем скрытые настройки БИОС
27
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
32
Известные игровые серии с неопределенным будущим
67
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
46
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
15
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
5

Сейчас обсуждают

ChAS
19:59
Не верю, у нас же как говорят тут, 98% людей нищие. Еле денег на еду и кварплату хватает, а то и нет вовсе. Поделись с нищими!
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Bare_Metal
19:54
Вот вы смеётесь, как это делали недалёкие люди в 2009. А прикиньте что chia через 10 лет будет стоить 100000$ за монетку. Как оно, а? Я отрезал пол датастораджа в ДЦ под эту монетку, пусть майнит.
Майнеры могут оставить нас без SSD и HDD — срочно выбираем накопители для разных типов ПК
O19
19:54
Для любителей собирать баги готовой игры есть "Киберпук 2177".
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Simon Crebbs
19:53
Разница в пределах погрешности, "вау" эффекта нет. Разве что память для 3080 добавили, это хорошо. Про рекомендованные цены можно вообще не упоминать.
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Listoman
19:53
При любом хешрейте будет по цене между 3080 и 3090, то есть около 260к, разница будет только доступности, если она плохо майнит)
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Твоя мамка
19:51
За 150-160к есть мусора 6900хт которую 3080ти уничтожает, соответственно никто не будет продавать её дешевле
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Simon Crebbs
19:50
По размаху циничного отъёма денег у лохов эти ребята оставили далеко позади даже И.Маска с его "марсианской одиссеей". Столько лет доить придурков, это надо уметь! Браво! Желаю вам ещё 500 лет работат...
Авторы долгостроя Star Citizen приготовили ролик для новичков и рассказали о содержимом обновления 3.13
Артем Остапенко
19:47
Майнинг на хдд и ссд,это все на чем можно майнить. Ну и Асики,но там уже биток. Майнинг на всем остальном невозможен.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
daimos
19:46
Так это он на жордочке и есть
Резкое падение Биктона привело к рекордному оттоку криптовалюты в сумме $1 миллиард
Simon Crebbs
19:46
Всё очень просто: следи за новостями. Когда услышишь новость, что вышла "некстеген" игра, это она и будет. Отличий в графическом плане будет немного, но жрать ресурсы и обладать отсутствием оптимизаци...
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем