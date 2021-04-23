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В последнее время Биткоин снова штормит, а трейдеры теряют миллиарды долларов на длинных контрактах. Не удивительно, ведь многие ожидали роста криптовалют, которые должны были принести всем участникам рынка немалый доход. Увы, никто не предполагал, что вчера вечером президент США неожиданно заявит о желании обложить двукратным налогом миллионеров. Ребята зашевелились, ведь мало кто хочет играть по правилам, предпочитая вносить копейки, в то время как обычные граждане должны оплачивать весь этот безумный праздник жизни. Новость вызвала лёгкий шок, а котировки криптовалют пошли вниз. Падение Биткоина достигало 10%, в то время как Эфир опускался на 13 и выше процентов.

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Одновременно с этим произошло ещё одно любопытное событие, но прежде чем о нём говорить нужно кое-что прояснить. Дело в том, что многие держатели криптовалют предпочитают хранить свой монетки на кошельках, где они не доступны для контроля государства и не могут быть ликвидированы, изъяты или заблокированы. Биржи являются более надёжным местом, но там каждый пользователь проходит идентификацию, включающую верификацию личности и банковских счетов. Но когда требуется вывести Биткоины в реальные деньги, чаще всего прибегают к помощи Бирж, поскольку обменники берут уж очень высокий процент за свои услуги.

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Сегодня стало известно, что в ходе падения Биткоина произошёл рекордный вывод Биткоинов в фиатные валюты посредством завода их на биржи с приватных кошельков. Всего было переведено около 20 тысяч ВТС, что составляет 1 миллиард долларов. Если посмотреть на график, то окажется, что перевод в 2 раза больше того, что происходит каждый день. Пи этом чаще всего приток и отток компенсируют друг друга, а сегодня наблюдается настоящий ажиотаж.

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Красным на графике показан ввод на биржи с целью перевода в доллары, зелёным – вывод денег на криптокошельки. Судя по всему, у кого-то сдали нервы. Отметим, что это не рекорд, ведь 20 марта паника была в два раза больше, но в любом случае подобные действия доказывают, что держатели криптовалюты не уверены в её будущем и готовы обрушить стоимость Биткоина из-за своих страхов.