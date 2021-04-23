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Активация бесплатного буста SAM на видеокартах AMD и NVIDIA не влияет на производительность – SH

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В последние месяцы в прессе было огромное количество разговоров о новой технологии Smart Access Memory (SAM) от AMD. Сообщалось, что её активация позволит ускорить производительность системы в играх чуть ли не на 10%, что выглядело как настоящий подарок небес. Увы, чудес не бывает, а значит нужно было соблюсти определённые правила, без которых никакого ускорения не было. Для получения заметного преимущества нужно было купить новый процессор Ryzen 5000-й серии и видеокарту Radeon 6000-й серии. 

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Ясно, что всё это не могло не привлечь ребят из NVIDIA, которые опасались, что конкуренты вырвутся вперёд, что может потенциально снизить продажи из-за повышения привлекательности продукции конкурента. Сегодня все видеокарты GeForce RTX 3000-й серии поддерживают собственный аналог –Resizable Bar, а в маркетинговых таблицах нас уверяют, что любой владелец получит немалый буст в играх. Что же, ребята с Youtube-канала TheSpyHood уже протестировали несколько наиболее популярных игр с видеокартами GeForce RTX 3090 и Radeon RX 6900XT и готовы нам рассказать, действительно ли преимущество так заметно, и есть ли оно вообще. В данном случае результаты будут представлены в виде изображений, поскольку информация в таблицах может оказаться непонятна из-за большого количества цифр.
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Вы уже нашли разницу между положением ON и OFF? Нет, а она есть, по крайней мере должна быть в идеальных условиях на маркетинговых плакатах, которые не отражают реальную ситуацию. Возможно, можно было бы придраться к результатам, если бы они были представлены только в одном разрешении, например, в 1080р. Но в данном случае у нас полноценное 2К и 4К, а значит даже в наиболее тяжёлых условиях прирост не превышает несколько кадров в секунду. 

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Вполне возможно, что для видеокарт AMD ситуация была бы другая в тандеме с процессором Ryzen, но в данном случае у нас идентичные условия и 8-ядерный Core i9-11900K. Авторы не стали обеспечивать преимуществ ни одной из технологий, что позволяет выявить реальные различия, поскольку покупатель не должен подстраиваться только под одну конфигурацию, имея представления о работе видеокарты без привязки к железу. 


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