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Несколько дней назад в сети появилась интригующая информация о том, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti перестанет быть виртуальной и уже отправляется в магазины. За несколько дней до этого инсайдеры предупреждали о начале масштабного производства, но эти ребята постоянно о чём-то говорят, поэтому многие не воспринимают их всерьёз. Главной темой, которая всколыхнула игровое сообщество, стала продвинутая заглушка против майнеров, встроенная в драйвер и BIOS новой видеокарты. Якобы, карточка получит урезанный до двух раз хешрейт при добыче Эфириума, что даст шанс геймерам её купить. И пусть это будет не рекомендованная цена, но даже на фоне завышенных в трое GeForce RTX 3080/3090 рост не должен быть уж слишком большим, поскольку майнерам такая карта будет неинтересна.

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Что же, вчера первый экземпляр (скорее всего инженерный) попал в объектив журналистов, где был препарирован и протестирован. Как оказалось, никакой блокировки от майнеров нет, а NVIDIA снова наступает на старые грабли. Но давайте разбираться с вопросом постепенно. Важно знать, что GeForce RTX 3080 Ti действительно получила полноценный графический чип GA102-225 от RTX 3090. Он сохранил все свои атрибуты, от количества ядер до разрядности шины. Вся эта информация доступна в таблице, поэтому ещё раз указывать её нет смысла. Суть проблемы в том, что нам обещали продвинутую защиту, которая будет гарантировать невозможность взлома, а по факту ничего подобного не случилось.

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Дело в том, что перед нами инженерный образец, который построен на полностью функциональной платформе. Он определяется системой (пусть и не идеально) и запускается, работая в майнинге в полную силу. Это значит, что его способности по добыче Эфира полностью соответствуют ожиданиям и составляют 118,9 MH/s. Для сравнения: GeForce RTX 3080 выдаёт в среднем 95 MH/s, ну а от RTX 3090 можно получить до 120 до 125 MH/s.

Есть несколько предположений произошедшего. Так, драйвер мог некорректно распознать новую карту, что привело к тому, что ограничения не включились. Получается, что можно будет взять старый драйвер и майнить в полную силу. Также есть мнение, что перед нами инженерник, в котором ограничения ещё не включены. Второе куда хуже, ведь получается, что есть версия без заглушки, что ставит множество вопросов перед NVIDIA, которая по непонятной причине выпустила незаблокированную версию, не позаботившись о том, чтобы она не попала в чужие руки.