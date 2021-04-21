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Биткоин никогда не запретят, а криптовалюты пришли надолго – мнение экспертов РБК

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Очень часто среди читателей нашего сайта можно встретить тех, кто ждёт, когда майнинг объявят вне закона, а майнеров погонят на заводы, где ребята смогут трудиться в три смены на благо родине. Давайте начнём не совсем обычно: этого не случится никогда, ну а дальше обсудим причины, по которым Биткоин будет с нами ещё очень и очень долго. 

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Суть добычи Биткоина заключается в подключении к общей сети компьютерных мощностей, в рамках которых происходит решение тех или иных задач. Техника трудится, а скорость, с которой ваше железо способно проводить вычисления, и определяет итоговый доход. Количество монеток конечно, а в зависимости от количества подключённых компьютеров, вы получите больше или меньше. Сегодня в 4 странах мира сосредоточено 80% всех мощностей. Это: США, Китай, Россия и Иран. Учтите, что это не количество майнеров, а именно часть от всего хешрейта сети. С этим всё понятно, пойдём дальше. 

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Сегодня положение дел таково, что отключить почти все эти 80% от сети – дело простое, и решается в течение одного дня. Шахтёры просто ничего не смогут сделать, если правительство всех стран одновременно запретит майнинг. Вот только этого никогда не случится. Дело в том, что все перечисленные выше страны получают немалую выгоду от майнинга, от продажи гигантского количества электричества шахтёрам, до получения налогов с купленного шахтёрами железа. Кроме того, повышается благосостояние граждан, которые также будут платить с криптовалюты налоги. 

Но даже не в этом дело. Эксперты уверены, что ничего подобного никогда не случится, поскольку выработать единое мнение страны просто не способны. Тем более, если кто-то на такое и решится, то произойдёт автоматический отток майнеров в другие регионы. С одной стороны – правительства не определились с судьбой криптовалют, а с другой – не хотят рубить сплеча, пытаясь выработать эффективную законодательную базу. Эксперты, мнение которых представлено на РБК, полагают, что Биткоин не запретят никогда. Он будет добываться ещё долго, ну а цену предсказать сложно. Теоретически, криптовалюты должны расти, но теории на то и теории, чтобы их проверять опытным путём, поэтому нам остаётся только ждать. Хотя уже одной информации о том, что Биткоин вечен, достаточно. 

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