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GeForce RTX 3050 Ti продемонстрировала низкую производительность и не заявлена для настольных ПК

Помогут ли новые видеокарты справиться с майнерами?
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В настоящее время линейка NVIDIA нового поколения ограничена несколькими моделями, при этом выход бюджетных видеокарт затянулся. Скорее всего, это связано с дефицитом чипов, ведь производитель не справляется с запросами майнеров, требующих всё новые и новые видеокарты для добычи виртуальных монеток. Можно было бы назвать доступной новую GeForce RTX 3060, но сегодня её стоимость находится далеко за пределами 1000 долларов, а значит говорить о принадлежности её к недорогим видеокартам просто глупо. 

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Есть все основания полагать, что следующие GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti постигнет та же участь, а значит попытка NVIDIA оттянуть выход бюджетных видеокарт отчасти оправдана, но задерживать линейку слишком долго невозможно. Некоторое время назад оба графических чипа уже появлялись в спецификациях одного из ноутбуков. На тот момент выдвигались предположения, что первое время они будут доступны только на лэптопах, что подтверждается новыми утечками. 

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Сегодня спецификации GeForce RTX 3050 и RTX 3050 Ti появились на сайте Lenovo, где указаны все ключевые характеристики. Итак, старшая версия оснащена 2560 ядрами CUDA с графическим чипом, работающим на частоте до 1695 МГц. 4 Гб видеопамяти стандарта GDDR6 функционируют на 128-битной шине, а TGP не должно превысить 95 Вт. Теоретически, большую часть времени видеокарта будет выдавать 80 Вт, а дополнительные 15 ВТ можно активировать при помощи функции Dynamic Boost, что позитивно скажется на производительности, но негативно на энергопотреблении.

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Младшая модель получит 2048 ядер CUDA, но более высокую тактовую частоту 1740 МГц. Приятным дополнением будут 4 Гб видеопамяти, а TGP можно снизить до 60 Вт, что позволит улучшить автономность. Если оценивать производительность RTX 3050 Ti, то она демонстрирует прирост до 46% по сравнению с GTX 1650 Ti. Подобное нельзя назвать прорывом, ведь фактически перед нами GTX 1660 Ti, которая ещё и получит меньше видеопамяти. В настоящее время рынок поглотит и такие модели, но без учёта повышенного спроса майнеров подобные видеокарты вызвали бы много вопросов. Точных сроков появления видеокарт в настольном сегменте пока нет. Вполне возможно, что случится это очень не скоро. 

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