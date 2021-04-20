Sony отменила решение о блокировке доступа владельцам PlayStation 3 и PS Vita в магазин PlayStore
Если вы думали, что все вокруг гоняются за PlayStation 5, то глубоко ошибаетесь, ведь есть немалое количество геймеров, которые ещё не прошли старые эксклюзивы для третьей плойки. В наших краях всё куда проще, ведь достаточно заглянуть на Авито, где сотни и тысячи перекупщиков предлагают взломанные версии старой консоли, на которую в сети можно скачать бесчисленное количество игр. А вот для честных ребят недавнее решение Sony стало откровением.
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Напомним, недавно появилось официальное заявление, в котором нас предупредили о полном закрытии PlayStation Store на приставках PSP, PS3 и PS Vita. Дело в том, что получить доступ к играм через браузер нельзя уже сегодня, а единственной доступной возможностью купить один из эксклюзивов можно только напрямую через приставку. Сообщалось, что 2 июля заблокируется магазин для PSP и PlayStation 3, а к 27 августа и для PS Vita.
Что же, сегодня в сети появилось ещё одно заявление японской корпорации, в котором Sony заявляет об отмене предыдущего решения. Якобы, японцы изучили отзывы владельцев приставок и поняли, что многие из них хотели бы не потерять доступ к классическим играм. Sony поясняет, что предыдущее решение было продиктовано желанием предоставить больше возможностей для владельцев новых консолей, но в ходе переговоров удалось выделить дополнительные мощности на обслуживание покупателей старых консолей без ущерба для PlayStation 4 и PlayStation 5.
Ознакомиться с заявлением можно по этому адресу. Как это часто бывает, всегда есть небольшая ложка дёгтя, препятствующая ощущению полной победы. Сообщается, что магазин для PlayStation и PS Vita закрыт не будет, а вот старушка PSP уходит на покой 2 июля. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Дополнительно указывается, что это фактически ни на что не повлияет, ведь активность у владельцев этой приставки почти равна нулю. Тем, кто до сих пор не наигрался на PSP предлагается скачать все игры на внутреннюю память, ведь уже летом сделать этого будет нельзя.
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