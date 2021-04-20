Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Если вы думали, что все вокруг гоняются за PlayStation 5, то глубоко ошибаетесь, ведь есть немалое количество геймеров, которые ещё не прошли старые эксклюзивы для третьей плойки. В наших краях всё куда проще, ведь достаточно заглянуть на Авито, где сотни и тысячи перекупщиков предлагают взломанные версии старой консоли, на которую в сети можно скачать бесчисленное количество игр. А вот для честных ребят недавнее решение Sony стало откровением.

реклама

Напомним, недавно появилось официальное заявление, в котором нас предупредили о полном закрытии PlayStation Store на приставках PSP, PS3 и PS Vita. Дело в том, что получить доступ к играм через браузер нельзя уже сегодня, а единственной доступной возможностью купить один из эксклюзивов можно только напрямую через приставку. Сообщалось, что 2 июля заблокируется магазин для PSP и PlayStation 3, а к 27 августа и для PS Vita.

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Что же, сегодня в сети появилось ещё одно заявление японской корпорации, в котором Sony заявляет об отмене предыдущего решения. Якобы, японцы изучили отзывы владельцев приставок и поняли, что многие из них хотели бы не потерять доступ к классическим играм. Sony поясняет, что предыдущее решение было продиктовано желанием предоставить больше возможностей для владельцев новых консолей, но в ходе переговоров удалось выделить дополнительные мощности на обслуживание покупателей старых консолей без ущерба для PlayStation 4 и PlayStation 5.

Ознакомиться с заявлением можно по этому адресу. Как это часто бывает, всегда есть небольшая ложка дёгтя, препятствующая ощущению полной победы. Сообщается, что магазин для PlayStation и PS Vita закрыт не будет, а вот старушка PSP уходит на покой 2 июля. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Дополнительно указывается, что это фактически ни на что не повлияет, ведь активность у владельцев этой приставки почти равна нулю. Тем, кто до сих пор не наигрался на PSP предлагается скачать все игры на внутреннюю память, ведь уже летом сделать этого будет нельзя.