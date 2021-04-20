Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Sony отменила решение о блокировке доступа владельцам PlayStation 3 и PS Vita в магазин PlayStore

Часть блокировки отменена, но не всё так радужно, как хотелось бы
[ ] для раздела Блоги
1
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Если вы думали, что все вокруг гоняются за PlayStation 5, то глубоко ошибаетесь, ведь есть немалое количество геймеров, которые ещё не прошли старые эксклюзивы для третьей плойки. В наших краях всё куда проще, ведь достаточно заглянуть на Авито, где сотни и тысячи перекупщиков предлагают взломанные версии старой консоли, на которую в сети можно скачать бесчисленное количество игр. А вот для честных ребят недавнее решение Sony стало откровением. 

реклама

Напомним, недавно появилось официальное заявление, в котором нас предупредили о полном закрытии PlayStation Store на приставках PSP, PS3 и PS Vita. Дело в том, что получить доступ к играм через браузер нельзя уже сегодня, а единственной доступной возможностью купить один из эксклюзивов можно только напрямую через приставку. Сообщалось, что 2 июля заблокируется магазин для PSP и PlayStation 3, а к 27 августа и для PS Vita.

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Что же, сегодня в сети появилось ещё одно заявление японской корпорации, в котором Sony заявляет об отмене предыдущего решения. Якобы, японцы изучили отзывы владельцев приставок и поняли, что многие из них хотели бы не потерять доступ к классическим играм. Sony поясняет, что предыдущее решение было продиктовано желанием предоставить больше возможностей для владельцев новых консолей, но в ходе переговоров удалось выделить дополнительные мощности на обслуживание покупателей старых консолей без ущерба для PlayStation 4 и PlayStation 5. 

Ознакомиться с заявлением можно по этому адресу. Как это часто бывает, всегда есть небольшая ложка дёгтя, препятствующая ощущению полной победы. Сообщается, что магазин для PlayStation и PS Vita закрыт не будет, а вот старушка PSP уходит на покой 2 июля. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Дополнительно указывается, что это фактически ни на что не повлияет, ведь активность у владельцев этой приставки почти равна нулю. Тем, кто до сих пор не наигрался на PSP предлагается скачать все игры на внутреннюю память, ведь уже летом сделать этого будет нельзя. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
18
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
11
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
101
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
43
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
179
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
36

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 101
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 179
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Криптовалютный Кит вывел 1.2 миллиарда долларов в Биткоинах и обрушил цену с 60 до 50 тысяч долларов
50
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 19% – 64 Мп камера, игровой процессор и NFC со скидкой до 4000р
9
Майнинг помощью SSD – появление новой криптовалюты или очередная страшилка для гиков
16
Автопилот Tesla Model S 2019 не справился с управлением и стал причиной гибели двух пассажиров
49
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и ещё 27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 12.5 в России
+
Фанаты Grand Theft Auto V подсчитали, сколько обязательных убийств совершают герои игры
9
Миллиардер Чанпэн Чжао сообщил о сжигании криптовалюты Binance Coin на 37 миллиардов долларов
12
Аналитики связывают падение криптовалют Bitcoin и Ethereum в цене с заявлением Минфина США
18
Карта для майнинга ASUS CMP 30HX получит ARGB-подсветку и ценник в $799
29
Творческий руководитель Days Gone призвал покупать игры за полную стоимость
70
Падение стоимости Эфириума ощутимо повысило доходы майнеров уменьшив количество ферм на 8%
9
Амбициозная MMORPG по «Властелину колец» от Amazon отменена
6
Androidauthority рассуждает о выборе между процессорами AMD и Intel
66
Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti составит 999 долларов
45
Биткоин склонен преодолеть потолок в 100000 долларов в этом году
32
Апрельское обновление Windows 10 привело к снижению производительности в играх на видеокартах NVIDIA
4
Первая утечка информации о Samsung Galaxy S22 говорит о маловероятности камеры Time-of-Flight (ToF)
1
Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
30
Honor Band 6 представлен в России – 1,47” AMOLED, SpO2 и датчик ЧСС по цене 4 490 рублей
2
Разница минимальна: энтузиаст сравнил графику Days Gone на PC и PS5
14

Популярные статьи

Проверенные и рабочие способы восстановить Windows 10 при появлении ошибок, BSOD и сбоев
33
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
114
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
16
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
18
Проверяем энергопотребление в MSI Kombustor (крутим "бублики")
44

Сейчас обсуждают

Alexey Ananyev
10:56
А в чем винвоаты? Ну то что дистрибутивов много - это правда. Но снап и флетпак пакеты это обходят, удобно и не зависишь уже от дистрибутива. Сам свои проекты в снап пакую и на большенстве все пашет.
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
Renegade1979
10:55
Самая лучшая векторная вакцина это сам короновирус, неделю задалбывает, температура там, бац и антитела. Но проблема главная в том, что антитела очень быстро пропадают. И от простуды и от гриппа точно...
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
warmuza
10:54
Неужели? Даже те, кто купил консоль всего месяц назад?
Horizon Zero Dawn Complete Edition можно бесплатно забрать в PS Store
Vasiliy Korshunov
10:53
Надо точную копию земли сделать, чтобы найти ответ на главный вопрос.
Цифровой двойник планеты позволит предсказывать погоду с точностью до метра
ахахах
10:52
так страны всё время ещё прибавляются,это тока на текущий момент.Там же недураки подохнуть с астрозенаки и файзера
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
Lexagon
10:50
Для меня это тоже стало откровением, причём в первоисточнике речь идёт о квадратном метре.
Цифровой двойник планеты позволит предсказывать погоду с точностью до метра
eastSiR
10:50
Предзаказы отменили, потому что цены подняли
Россия останется без PlayStation: предзаказы на PS5 отменили, PS4 больше не продаётся
Appengamer
10:49
Майнеры бывают разные. У одних карты служат годами и выглядят как новые. И чувствуют себя как новые. Это если майнер заботился об охлаждении оборудования (с помощью общей вытяжки), даунвольте, огранич...
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
AnDron
10:48
генетически русские, белорусы и хохлы практически одно и то же. и поляки, как не смешно не далеко ушли. мужичок в штатах живущий бывший русский проводит всякие ген. изыскания. от монгол у нас никаких ...
Еврокомиссар назвал условия поступления российской вакцины Спутник V в ЕС
rrrrex
10:48
Сами виноваты, что такой зоопарк развели. Разработчикам не особо интересно поддерживать сразу несколько систем с малой долей пользователей.
Очередное обновление безопасности Windows 10 испортило игры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем