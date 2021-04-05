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Неделю назад стало известно о репрессивных шагах Sony в отношение старых игровых приставок. Решение японской корпорации состоит в однозначном и бесповоротном отключении пользователей от доступа к покупкам в PlayStation Store. Так, PlayStation 3 и PSP будут заблокированы 2 июля, а более новая PS Vita полностью потеряет возможность доступа к магазину уже 27 августа.

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На первый взгляд проблема кажется несерьёзной, вот только она носит далекоидущие последствия. Дело в том, что вместе с играми (а таких больше 2000) исчезнут и эксклюзивы, которые никогда не выходили на других платформах. К счастью остаются физические носители. Кроме того, все эти консоли ранее были взломаны хакерами, что позволяет хранить копии игр на внешних накопителях. Однако честные геймеры, которые хотят получать доступ к играм из официального магазина, останутся в проигрыше. Ниже полный список из 138 эксклюзивов. Некоторые из них ещё продаются на дисках в отдельных странах и регионах, но в PlayStation Store их больше не будет.

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Изучить полный список можно по этому адресу. Ниже представлены одни из наиболее известных проектов для уходящего поколения приставок.

Puzzle by Nikoli V Slitherlink

Run Like Hell!

High Velocity Bowling

Table Top Racing

Surge Deluxe

Let’s Fish! Hooked On

Kung-Fu Live

Patchwork Heroes

Bentley’s Hackpack

Battle Rockets

Motorstorm RC

Gravity Crash

Catan

Murasaki Baby

Susume Tactics!

LocoRoco: Midnight Carnival

Squares

Nekoburo Cats Block

Blast Factor

Armored Core: Last Raven Portable

Maliya

Big Sky Infinity

Magic Orbz

Super Stardust Portable

Ecolibrium

PulzAR

Cho Aniki Zero

Linger in Shadows



