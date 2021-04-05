Sony удалит из PlayStation Store 138 эксклюзивов для старых игровых приставок
Неделю назад стало известно о репрессивных шагах Sony в отношение старых игровых приставок. Решение японской корпорации состоит в однозначном и бесповоротном отключении пользователей от доступа к покупкам в PlayStation Store. Так, PlayStation 3 и PSP будут заблокированы 2 июля, а более новая PS Vita полностью потеряет возможность доступа к магазину уже 27 августа.
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На первый взгляд проблема кажется несерьёзной, вот только она носит далекоидущие последствия. Дело в том, что вместе с играми (а таких больше 2000) исчезнут и эксклюзивы, которые никогда не выходили на других платформах. К счастью остаются физические носители. Кроме того, все эти консоли ранее были взломаны хакерами, что позволяет хранить копии игр на внешних накопителях. Однако честные геймеры, которые хотят получать доступ к играм из официального магазина, останутся в проигрыше. Ниже полный список из 138 эксклюзивов. Некоторые из них ещё продаются на дисках в отдельных странах и регионах, но в PlayStation Store их больше не будет.
Изучить полный список можно по этому адресу. Ниже представлены одни из наиболее известных проектов для уходящего поколения приставок.
- Puzzle by Nikoli V Slitherlink
- Run Like Hell!
- High Velocity Bowling
- Table Top Racing
- Surge Deluxe
- Let’s Fish! Hooked On
- Kung-Fu Live
- Patchwork Heroes
- Bentley’s Hackpack
- Battle Rockets
- Motorstorm RC
- Gravity Crash
- Catan
- Murasaki Baby
- Susume Tactics!
- LocoRoco: Midnight Carnival
- Squares
- Nekoburo Cats Block
- Blast Factor
- Armored Core: Last Raven Portable
- Maliya
- Big Sky Infinity
- Magic Orbz
- Super Stardust Portable
- Ecolibrium
- PulzAR
- Cho Aniki Zero
- Linger in Shadows
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