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В последнее время браузер Microsoft Edge становится всё популярнее у обычных пользователей. Софтверный гигант пошёл простым путём, он взял самый лучший движок и сделал на его основе надстройку, которая оказалась ничем не хуже того, что предлагается в Chrome. Пока речь о победе над Google не идёт, но ребята из Microsoft явно едят свой хлеб не зря. Как стало известно, в ранних тестовых сборках появился новый режим производительности, которые призван существенно ускорить не только браузер, но и всю операционную систему Windows 10.

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Известно, что чем больше в браузере открыто окошек, тем больше этот самый браузер занимает оперативной памяти в системе. Профессия многих людей, работающих за ПК предполагает использование одновременно нескольких десятков вкладок, ведь так проще и быстрее получать нужную информацию, систематизировать контент и генерировать новые данные. Новый режим будет полезен для тех, кто не может, либо не хочет (или просто забыл) закрывать браузер во время запуска игр или других тяжёлых приложений.

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В настоящее время у нас нет данных о том, каким образом Microsoft добьётся оптимизации общей скорости работы браузера, улучшенного отклика системы, снижения нагрузки на процессор, а также уменьшения влияния на батарею. После первых тестов удалось узнать, что фоновые вкладки, которые не открывались более пяти минут, переходят в спящий режим, что снижает нагрузку на систему. При этом щёлкнув по вкладке можно её вернуть в обычное состояние. При этом есть информация о том, что всё вышеперечисленное действительно стало функционировать лучше.

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Также заявлено снижение потребления ресурсов процессов связанных с фоновым прослушиванием музыки и просмотров видео. Это основано на известной функции Chromium, но в предыдущих версиях переход в режим экономии ресурсов происходит через 2 часа бездействия. Как сообщается, новый режим основан на дополнительных настройках, которых нет в базовом движке, а значит технология окажется уникальной для Edge. К сожалению, подробностей пока слишком мало, хотя первые отзывы впечатляют. Точных сроков появления нового режима в публичной версии пока нет.