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На прошлой неделе Microsoft выпустила так называемый Patch Tuesday для своей настольной операционной системы Windows 10. Как это обычно случается, в первые дни число любителей экспериментов было незначительным, а уже к выходным всё больше компьютеров смогло обновиться, получив желанные исправления. Если вы спросите, что должен был исправить новый патч, то лучше держитесь, ведь подобная информация может вас рассмешить. Дело в том, что некоторые пользователи с различными конфигурациями оборудования заявляли о замедлении ПК в играх. Что же, новое обновление не только не решило проблем, но и сделало ошибку массовой.

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Похоже на то, что проблема возникает только при включённом V-Sync и только у владельцев видеокарт NVIDIA. Один из пользователей заявил о конфигурации процессора Ryzen 5 3600 и видеокарты GeForce RTX 3070, в то время как другой имел камушек Core i7-9700 с картой GTX 2070 Super. У первого были проблемы с подвисанием и падениями кадров в Doom Eternal, в то время как второй фиксировал общее снижение производительности без привязки к какой-либо игре.

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В ходе анализа новых файлов удалось выяснить, что проблема содержится в накопительных обновлениях KB5001330, которое доступно для Windows 10 за номером 2004, в то время как второе – KB5001337 заявлено для Windows 10 с номерами версий 1930 и 1909. Сам патч, который стал доступен во вторник, указан под номером KB5000842. В настоящее время Microsoft не торопится признавать проблему, а вот ребята из NVIDIA изучили ситуацию, предлагая удалить KB5000842.

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Другая группа пользователей уверяет, что столкнулась с зависанием компьютера во время установки обновления. Якобы, когда процесс доходит до 20%, может произойти наш любимый BSOD (экран смерти). После перезагрузки ПК система снова зависает на 73%, а по достижении 100% происходит сбой. В данном случае неясно, влияет ли это на работоспособность в играх, но сбои никогда не сулили ничего хорошего. Всем тем, кто столкнулся с проблемой, эксперты рекомендуют удалить все вышеперечисленные обновления в ручном порядке. Одновременно с этим лучше настроить центр обновлений таким образом, чтобы он не загружал самые последние патчи по мере их выпуска Microsoft.