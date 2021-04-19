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Представьте себе ситуацию: вы честно отработали весь месяц, усердно исполняя свои обязанности. В данном случае нам не важна профессия и доход, поскольку всё дело в цифрах. Итак, предположим, что вам причитается выплата в размере 10 000 долларов. Сумма взята с потолка и используется нами из-за того, что с неё проще считать проценты. В день выплаты один из миллиардеров покупает себе новую яхту, что приводит к падению доллара на 20%, а вы вместо трудовой десятки получаете 8 тысяч.

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Кажется, что в современном обществе такое практически невозможно, но стоит только посмотреть в сторону криптовалют, и позиция меняется на прямо противоположную, ведь в субботу некоторые альткоины упали больше чем не 20%, а Биткоин обрушился на 12%. Какое-то время эксперты терялись в догадках, не зная, с чем связано подобное падение, а сегодня ситуация прояснилась. Как оказалось, в пятницу появились слухи о новом расследовании, которое проводит Казначейство США против неназванных финансистов. Якобы, некоторые из них занимаются отмыванием крупных сумм денег при помощи криптовалюты.

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Спустя какое-то время 18 апреля была зафиксирована большая транзакция, в рамках которой Кит вывел почти 21 тысячу Биткоинов на сумму в 1.2 миллиарда долларов. Сразу же после этого котировки Биткоина упали с 60 тысяч до 50 тысяч долларов за монетку, а весь рынок рухнул. Сегодня утром криптовалюты снова выросли, а последствия большого транша почти аннулированы, но не стоит забывать об обычных инвесторах, которые потеряли десятки и тысячи долларов, пытаясь сохранить свои сбережения. Многие всерьёз поверили, что Биткоин будет падать и дальше, поэтому в субботу наблюдалось больше сделок с продажей токенов.

Всё это в очередной раз доказывает, что Криптовалюты не могут считаться финансовым инструментом, поскольку только сумасшедший инвестор (такой, как Илон Маск) будет доверять аналитическим прогнозам, в то время как любая большая транзакция способна обрушить рынок. К счастью для инвесторов, падение удалось замедлить и остановить, но что было бы, если бы к панике присоединились и другие держатели криптовалюты? Отметим, что подобный сценарий не исключён, ведь никто не знает, что взбредёт в головы политикам уже завтра.