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Когда многие из нас обсуждают тему криптовалют, на ум сразу же приходят владельцы Биткоина, которым удалось значительно увеличить своё состояние. Именно они вызывают всеобщую зависть и недовольство, вот только на самом деле есть и более крупные рыбы, которые получили реальную выгоду от появления криптовалют. Это основатели и владельцы бирж, которые из обычных гиков за несколько лет превратились в уважаемых людей и миллиардеров. Изучить полный список этих товарищей можно в нашем материале, а сегодня мы хотим перейти к любопытным фактам.

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Итак, в какой-то момент инновацией каждой биржи стала внутренняя криптовалюта. Предполагалась, что она будет меньше подвержена волатильности, что сделает её тихой гаванью для держателей цифровых денег на каждой конкретной бирже. Естественно, абсолютно все монетки выпущены заранее и не подлежат майнингу, а немалая часть из них досталась сотрудникам, либо лежит в качестве уставного фонда на бирже. Binance – это один из трёх крупнейших китов, владеющий собственным токеном Binance Coin (BNB). После его выпуска глава биржи Чанпэн Чжао пообещал сжечь 50% монет, чем вызвал небывалый ажиотаж.

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Отметим, что с момента выпуска токена его цена выросла в 3430 раз, но эта информация верна на утро 19 апреля, поскольку в ближайшее время может случиться новый скачок цены. Дело в том, что вчера вечером было произведено сжигание Binance Coin на сумму в 37 миллиардов долларов. Это монеты биржи, а сам процесс направлен на увеличение привлекательности к цифровому токену.

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Вообще всё это напоминает любопытную историю, когда коллекционер купил 4 редчайших марки, аналогов которых больше не было и порвал три из них на глазах у прессы. Журналисты были шокированы, ведь глупец просто уничтожил миллионы долларов, на что коллекционер заявил, что только что поднял стоимость одной оставшейся марки в 4 раза. Именно так работает Binance. Мало того, нет никаких сомнений, что указанная сумма денег уже выполнила свою задачу, а значит может послужить делу увеличения капитализации биржи. Стоит отметить, что сожжены были монеты, которые не принадлежали лично Чанпэну Чжао, а значит его состояние не пострадало. А вы уже начали волноваться?