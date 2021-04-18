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Известно, что те, у кого нет ни одной монетки Биткоина, привыкли ругать криптовалюту за все смертные грехи. Её обвиняют в полупроводниковом кризисе, подорожании видеокарт и экологическом терроризме. На последней проблеме мы сегодня остановимся детальнее. Если вы ещё сомневаетесь в серьёзности намерений майнеров, до милости просим в наш материал, где описывается покупка настоящей электростанции под Нью-Йорком, которая стала домом для огромной фермы по добыче Биткоинов. Убедились? Тогда давайте к фактам:

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В сети есть любопытное исследование, проведённое представителями Кембриджского университета, одной из страшилок которого стал показатель роста потребления сети Биткоина с 2015 года. Сообщается, что он вырос в 66 раз, что приводится как полная катастрофа для экологии. Ещё более любопытно выглядит сравнительный анализ, где такие страны как Украина и Швеция потребляют энергии меньше Биткоина. Ситуация могла бы показаться критической если бы не тот факт, что неработающие электроприборы в США съедают более 200 ТВт⋅ч электричества в год.

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Странно, но этот факт приводится в том же отчёте ребят из Кембриджа, но почему-то никого не интересует. Ещё любопытнее то, что правительство даже не пытается что-то по этому поводу сделать. А ведь речь идёт не о холодильниках, которые должны работать круглосуточно, а о постоянно включённых в сеть микроволновых печках, посудомойках и кондиционерах. Это могут быть видеомагнитофоны, которые не включались больше двадцати лет и DVD-плееры, мирно стоящие годами под телевизором. И подобная проблема актуальна не только для США, но и для всего мира, ведь у нас уже сформировалась культура не выключать из сети электроприборы, переводя их в сон.

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Вообще же опасения относительно глобальной проблемы потребления сетью Биткоина лишнего электричества явно преувеличены. Об этом говорят не только специалисты, но и сами представители Кембриджского университета. Возможно, лет через пять проблема действительно станет реальной, пока же только одни только Соединённые штаты потребляют 3865 ТВт⋅ч электричества в год, что в 27.5 раза меньше сети Биткоина.