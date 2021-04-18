Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Nintendo обвинила известного хакера в торговле людьми и назвала сумму ущерба приставке Switch

Nintendo вышла на тропу войны и не намерена останавливаться
[ ] для раздела Блоги
2
Новая дешевая RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 3070 Gigabyte Gaming в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Nintendo известна своей непримиримой борьбой за лицензионные права, которая порой доходит до маниакального преследования геймеров. Когда на кону большие деньги, японская компания готова идти до последнего, доказывая свою правоту. Иногда складывается такое ощущение, что ребята могут отобрать конфетку у ребёнка, если на этикетке нарисован Марио или Зельда. Куда хуже, если малыш решит продать конфетку, не заплатив руководству компании причитающуюся долю. 

реклама

Желание контролировать все свои франшизы у Nintendo зашло так далеко, что компания предпочитает отказываться от заработка на известных персонажах игр, но не делиться ими с другими платформами. Пожалуй, единственной проблемой, которая беспокоит руководство японской, компании, остаётся игровая приставка Switch, а точнее тот факт, что пираты научились портировать игры на компьютер. Попытки прикрыть лавочку хакеров и пиратов предпринимались давно, но не так-то легко отыскать тех, кто пытается скрыться во всемирной паутине.  

анонсы и реклама
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Как стало известно, американское подразделение Nintendo инициировало арест Гэри Баузера, который является главой команды Xecuter, взломавшей игровую приставку и распространявшим пиратские способы обхода. Nintendo обвиняет хакера в продаже устройств для взлома консоли,  открывающим доступ к пиратским играм. Судя по всему, обвинения основаны на длительном исследовании и полностью верны, а вина Гэри будет доказана. Но куда любопытнее суммы штрафов, которые должен будет заплатить хакер. 

По словам юристов Nintendo, деятельность хакера ставит под угрозу 79 миллионов консолей Switch, каждая из которых может быть теперь взломана. В связи с этим они хотят получить с него недополученную прибыль в размере 2500 долларов за каждое проданное им устройство для обхода лицензии. Сколько точно реализовал подобных девайсов Гэри, не уточняется, но добить его планируется суммой в 150 000 долларов. Сегодня ему предъявляется обвинение в создании международной питерской сети и торговле людьми, а также других 11 уголовных делах. Отметим, что сам Гэри Баузер арестован ещё в 2020 году, но долгое время Nintendo не могла сложить нанесённый им ущерб. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
9
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
75
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid K360: идем на погружение
42
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
34
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
82

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 28
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 305
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 178
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские майнеры массово скупают SSD для добычи новой криптовалюты - накопителям угрожает дефицит
93
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и другие 42 смартфона Xiaomi получили прошивку MIUI 12.5
6
Подруга Илона Маска сделала татуировку в виде инопланетных узоров и скрытых математических формул
84
Рост курса Ethereum Classic в 2,5 раза сделал устаревшие GTX 1050Ti/RX 474 прибыльными в майнинге
33
56 смартфонов Xiaomi получат Android 11 на MIUI 12.5 в 2021 году
10
Очередное падение Ethereum и Bitcoin обернулось для инвесторов убытками на 10 миллиардов долларов
53
Рост стоимости Эфира до $2400 позволил окупить вложения в покупку новой видеокарты на 30% быстрее
40
Илон Маск удвоил стоимость криптовалюты Dogecoin с помощью всего одного твита
11
Fitbit Luxe - новый конкурент Xiaomi Mi Band от Google
+
Xiaomi Redmi Note 8 Pro подешевел на 19% – 64 Мп камера, игровой процессор и NFC со скидкой до 4000р
6
ASUS ZenFone 8 mini с 16 ГБ оперативной памяти протестировали в Geekbench
4
Последний советский лимузин продают в США за 190 000 долларов
24
Чем больше в мире станет предприятий по выпуску чипов, тем тяжелее окажется следующий кризис
42
LGA 1700 принесёт изменения всех трёх измерений в системе крепления охладителя
25
Бюджетный компьютер из магазина, или системник на старом флагмане Intel – оптимальный выбор от SH
26
Творческий руководитель Days Gone призвал покупать игры за полную стоимость
54
Неизвестный художник Murat Pak продал коллекцию NFT-картин из пикселей за 16.6 миллиона долларов
12
Майнинг помощью SSD – появление новой криптовалюты или очередная страшилка для гиков
8
Разработчики приложений для iOS скрывали казино в детских играх
2
GeForce RTX 3080 Ti получит двухфакторную защиту от майнеров Эфира и уже готовится к производству
43

Популярные статьи

Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
93
Battlefield: Bad Company 2 – совсем неплохая компания
30
Термопаста Arctic MX-5: сравнительное тестирование
53
Обзор смарт-часов ZTE Y8
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
9
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9
Проверяем энергопотребление в MSI Kombustor (крутим "бублики")
4

Сейчас обсуждают

Kuwabara
22:08
Ох бедная Нинтенда. У них там в оффисе вобще ядерный подрыв случиться когда на повестке дня будут Ryujinx и Yuzu. Надо будет записать геймплей в Super Mario Odyssey на проклятом пека, и заслать напрям...
Nintendo обвинила известного хакера в торговле людьми и назвала сумму ущерба приставке Switch
Ahmed
22:05
Откуда вообще пошла мода греть локнутый процессор задачами не относящимися к реальным сценариям использования? o_O
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
Me4tatelI&gt;
22:03
торговля людьми?) это че за обвинение)) таким фбр занимается и этой намного серьезней пиратсва)) могли бы тогда и в терроризме обвинить и продажей нарккотиков)) просить 2500 за каждое еще не проданнно...
Nintendo обвинила известного хакера в торговле людьми и назвала сумму ущерба приставке Switch
Renegade1979
22:03
Призывы к мятежу или сепаратизму, к примеру ст. 109 и 110, это такая свобода слова, шо у нас и до Януковоча могли отправить на кичу. В США точно такое ж есть. Только вот не чуркам с фошыской помойки в...
Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
RadeoForce
22:01
Насчет скучно это ты в точку. А политота мне не интересна (на том уровне, на котором иут ведутся "дискуссии" о ней), захожу посмеяться
Трамп получил бессрочную блокировку в Facebook и Instagram и пока не может писать в социальных сетях
Ahmed
21:59
Шизики, вам же недавно для постримить / порендерить 1700X / 2700X хватало, а 5600X, который лучше обоих... внезапно чисто для игр. Кста, респект любителям рендерить и стримить с проца в 2021.
Androidauthority рассуждает о выборе между процессорами AMD и Intel
sgs
21:58
Да не факт что дальше не последует инструкция как перевести эти 10000 в биткоены. Ламерам же надо сразу цену обозначить, а если биткоенах написать они нифига не поймут.
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
Afonton
21:58
Скажи лечещему врачу, что тебе галоперидол на ночь забыли вколоть
Androidauthority рассуждает о выборе между процессорами AMD и Intel
asv1
21:56
То-есть подключились через rdp и запустили шифровальщик? Хитро.
Заражение компьютера вирусом-шифровальщиком WANNACASH и устранение последствий его деятельности
Gonshik
21:55
Не нервничай, эспумизан прими.
Androidauthority рассуждает о выборе между процессорами AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем