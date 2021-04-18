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Nintendo известна своей непримиримой борьбой за лицензионные права, которая порой доходит до маниакального преследования геймеров. Когда на кону большие деньги, японская компания готова идти до последнего, доказывая свою правоту. Иногда складывается такое ощущение, что ребята могут отобрать конфетку у ребёнка, если на этикетке нарисован Марио или Зельда. Куда хуже, если малыш решит продать конфетку, не заплатив руководству компании причитающуюся долю.

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Желание контролировать все свои франшизы у Nintendo зашло так далеко, что компания предпочитает отказываться от заработка на известных персонажах игр, но не делиться ими с другими платформами. Пожалуй, единственной проблемой, которая беспокоит руководство японской, компании, остаётся игровая приставка Switch, а точнее тот факт, что пираты научились портировать игры на компьютер. Попытки прикрыть лавочку хакеров и пиратов предпринимались давно, но не так-то легко отыскать тех, кто пытается скрыться во всемирной паутине.

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Как стало известно, американское подразделение Nintendo инициировало арест Гэри Баузера, который является главой команды Xecuter, взломавшей игровую приставку и распространявшим пиратские способы обхода. Nintendo обвиняет хакера в продаже устройств для взлома консоли, открывающим доступ к пиратским играм. Судя по всему, обвинения основаны на длительном исследовании и полностью верны, а вина Гэри будет доказана. Но куда любопытнее суммы штрафов, которые должен будет заплатить хакер.

По словам юристов Nintendo, деятельность хакера ставит под угрозу 79 миллионов консолей Switch, каждая из которых может быть теперь взломана. В связи с этим они хотят получить с него недополученную прибыль в размере 2500 долларов за каждое проданное им устройство для обхода лицензии. Сколько точно реализовал подобных девайсов Гэри, не уточняется, но добить его планируется суммой в 150 000 долларов. Сегодня ему предъявляется обвинение в создании международной питерской сети и торговле людьми, а также других 11 уголовных делах. Отметим, что сам Гэри Баузер арестован ещё в 2020 году, но долгое время Nintendo не могла сложить нанесённый им ущерб.